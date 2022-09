UFC Paris : Ciryl Gane, public bouillant, stars présentes… Une première historique réussie pour la France

Le tout premier événement de l’UFC, la prestigieuse ligue de MMA, qui s’est déroulé samedi à l'Accor Arena de Paris, a tenu toutes ses promesses. Un sans-faute français parfait à l’intérieur et à l’extérieur de l’octogone.

Le public français au rendez-vous

Dans une salle de l’Accor Arena de Paris Bercy pleine à craquer, les chanceux 15.000 fans présents ont pu profiter d’un spectacle incroyable. Ils y ont d’ailleurs contribué en mettant une ambiance bouillante tout au long de la soirée. Dès les combats en carte préliminaire, la salle était pleine. Et l’arrivée de Benoît Saint-Denis, premier français en lice, allait électriser la salle. L’entrée en lice du «God of war» a été acclamée d’une manière exceptionnelle et que dire de sa victoire par TKO au deuxième round. Même son de cloche pour les quatre autres tricolores entrés dans l’octogone jusqu'à la sublime Marseillaise entonnée.

«Personne sur cette planète ne s'attendait à ça de la part des fans en France, a confié Ciryl Gane. Mais regardez ça ! (…) Je n'ai pas de mot pour décrire ce que je ressens mais merci, merci, merci ! On se posait beaucoup de questions sur ce qu'était le public français mais c'est un des meilleurs publics de la planète!»

Saint-denis, ziam, gomis, imavov, gane… le 5 sur 5 tricolore

Justement, si le public a été au rendez-vous, les combattants tricolores aussi. Ils étaient cinq à avoir l’honneur de représenter la France dans l’octogone pour cet historique UFC Paris. Benoît Saint-Denis, Farès Ziam, William Gomis (dont c’était la première dans l’organisation), Nassourdine Imavov et donc Ciryl Gane ont triomphé dans la capitale. Et les cinq ont offert un joli spectacle lors de leur combat.

Benois Saint Denis devient le premier Français à remporter un combat UFC en France



Il s'impose par KO au deuxième round





Regardez la carte préliminaire de l#UFCParis en direct sur @UFCFightPass pic.twitter.com/cvdUKFk6qA — UFC France (@UFCFRA) September 3, 2022

Ce coup de coude retourné @ZiamFares passe à deux doigts de finir @FiglakMichal





Regardez son combat à l’#UFCParis MAINTENANT sur @UFCFightPass pic.twitter.com/KfoCB6gA9T — UFC France (@UFCFRA) September 3, 2022

"Je préfère mourir que d'arrêter on est à Paris ici"





Regardez la carte principale de l’#UFCParis en direct sur @RMCSport 2 pic.twitter.com/M8zqiL3Pez — UFC France (@UFCFRA) September 3, 2022

CIRYL A RÉUSSI À LA MAISON @ciryl_gane s'impose devant plus de 16000 Français dans l'@Accord_Arena #UFCParis pic.twitter.com/KIaBZy3aad — UFC France (@UFCFRA) September 3, 2022

Buffer, Ngannou, Usman…

Si Dana White, patron de l’UFC, était absent pour accompagner son fils lors de ses débuts professionnels en football américain, l’Accor Arena de Paris a accueilli du très beau monde. Dans les gradins se trouvaient notamment le boxeur Souleymane Cissokho ou encore la judokate Gévrise Emane. Mais au bord de l’octogone, ce sont Georges Saint-Pierre, véritable légende de la discipline, mais aussi Francis Ngannou, le champion des poids lourds, ainsi que Kamaru Usman qui étaient présents.

Entendre Bruce Buffer en vrai ça doit être une vraie expérience.. profitez bien de cette soirée ! #UFCParis pic.twitter.com/j26DyhUAM2 — LA CAGE (@lacageMMA_) September 3, 2022

Sans oublier, évidemment, Bruce Buffer, le célèbre speaker qui a animé toute la soirée avec ses «It’s tiiime» et ses annonces reprises par le public en même temps.

Record historique d’argent généré

Alors que le MMA est légalisé depuis seulement deux ans, l’UFC a pu se rendre compte que la discipline est complètement adoptée par les Français avec un engouement incroyable. Si le public a été au rendez-vous lors de la soirée mais aussi lors de la Fight week (entraînements ouverts au public et pesée cérémoniale), la soirée s’est offert un record historique d’argent généré pour la billetterie avec 3,4 millions d’euros.

Rendez-vous en 2023

L’UFC avait ouvert la porte à Paris en avril dernier. Et après cette première édition historique complètement réussie, les décideurs ont confirmé samedi soir que la France recevra annuellement la célèbre organisation américaine de MMA. A Paris ou peut-être ailleurs. En tout cas, rendez-vous en 2023 toujours sur le sol français.

L'interview de Fernand Lopez, coach de Ciryl Gane, dans L'Arène podcast