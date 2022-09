Football : Keira Walsh devient la joueuse la plus chère de l’histoire

Recrutée par le FC Barcelone pour 460.000 euros, l’internationale anglaise Keira Walsh, qui évoluait à Manchester City, est devenue la joueuse la plus chère de l’histoire.

Chez les hommes, il y a Neymar (et ses 222 millions d’euros), et chez les femmes, il y a maintenant Keira Walsh. Recrutée par le FC Barcelone, l’internationale anglaise est devenue la joueuse de football la plus chère de l’histoire. La milieu de terrain, sacrée championne d’Europe avec l’Angleterre cet été, a été vendue par Manchester City au club catalan pour la somme record de 460.000 euros. Le précédent record était détenu par la Danoise Pernille Harder, qui avait quitté Wolfsburg pour rejoindre Chelsea pour 350.000 euros.

Acord amb el Manchester City pel traspàs de Keira Walsh — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) September 7, 2022

Agée de 25 ans, Keira Walsh, qui a fait ses débuts dans le monde professionnel en 2014, n’avait plus qu’un an de contrat avec le club anglais et souhaitait vivre une nouvelle expérience. Manchester City a alors dû se résoudre à la laisser partir après avoir repoussé plusieurs offres du Barça, où elle a signé un contrat de trois ans. Elle rejoindra sa nouvelle équipe après les matchs de qualification pour la prochaine Coupe du monde qu’elle dispute avec la formation anglaise.

Elue meilleure joueuse de la finale de l’Euro et considérée comme l’une des meilleures milieux de terrain au monde, Keira Walsh a été sacrée championne d’Angleterre en 2016 et a soulevé quatre Coupes de la Ligue ainsi que trois Coupes d’Angleterre avec City. Et à Barcelone, battu en finale en mai dernier par l’Olympique Lyonnais, elle va tenter d’ajouter la première Ligue des champions à son palmarès.