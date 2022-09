Football : le PSG va bientôt rencontrer la SNCF «en mesure de répondre à ses contraintes»

Le PSG et la SNCF ont prévu de se rencontrer d’ici à la fin du mois de septembre pour discuter et trouver une solution sur le mode de déplacement du club de la capitale qui a fait polémique ces derniers jours.

Sur la voie de la négociation. Après la polémique engendrée par le jet privé utilisé par le PSG pour se rendre à Nantes, le week-end dernier, le club de la capitale et la SNCF auraient prévu de se rencontrer d’ici à la fin du mois de septembre «pour discuter plus précisément», selon Le Figaro. L’objectif de cette rencontre est de trouver une solution concernant le moyen de transport qui pourrait être utilisé par la formation parisienne pour ses futurs déplacements et de voir ce que la compagnie ferroviaire peut proposer pour permettre aux hommes de Christophe Galtier de prendre le train à l’avenir.

Le PSG, qui a amplifié ses demandes de contacts auprès de la SNCF durant l’été, attend une offre intéressante et répondant à tous ses critères aussi bien en termes de sécurité, d’horaires (avec éventuellement des trains de nuit) que de coût. De son côté, la Société nationale des chemins de fer français, qui n’aurait pas répondu au service achats du champion de France en titre ni confirmé la tenue de la fameuse réunion, assure prospecter «avec tous les clubs et inversement» et être «en mesure de répondre aux contraintes du PSG».

Elle avance disposer de deux offres susceptibles de satisfaire les clubs professionnels avec l’affrètement de «TGV spéciaux», intégralement privatisés, ou la privatisation d’une partie d’un train commercial. Si un terrain d’entente venait à être trouvé, Marquinhos et ses coéquipiers imiteraient la section féminine qui effectue l’ensemble de ses déplacements en train à de rares exceptions. En tout cas, pour ce week-end, la question du déplacement ne se pose pas puisque le PSG reçoit Brest au Parc des Princes.