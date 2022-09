Football : l’OM bientôt sans sponsor ?

L’OM risque de se retrouver sans sponsor principal après l’annonce de Cazoo concernant l’arrêt de ses activités dans l’Union Européenne.

Depuis le début de la saison, «Cazoo» s’affiche sur le maillot de l’OM comme sponsor principal. Mais peut-être plus pour très longtemps. L’entreprise anglaise, spécialisée dans la vente de voiture d'occasions sur internet, a annoncé, ce jeudi, son intention de mettre fin à ses activités dans les pays de l’Union européenne pour se concentrer uniquement sur le marché britannique. Cette annonce n’est pas une surprise puisque la firme se trouve en difficulté financière depuis plusieurs semaines et avait procédé à 750 licenciements au cours de l’été.

Conséquence directe de cette décision, «Cazoo», sous contrat avec l’OM depuis le 1er juillet dernier et pour une période d’au moins deux ans, ne devrait plus apparaître sur le maillot olympien ainsi que dans l’ensemble du stade Vélodrome, sur le site internet du club et sur tous les différents panneaux d’affichage média du club comme c’est le cas actuellement.

Reste à savoir à partir de quand. Le partenariat se poursuivra-t-il au moins jusqu’à la fin de la saison ou prendra-t-il fin dans les plus brefs délais ? Des discussions devraient rapidement être menées pour pouvoir trouver un accord. Et l’OM n’est pas le seul club à se retrouver dans cette situation. En France, Lille est également concerné, tout comme la Real Sociedad et Valence en Espagne, Bologne en Italie ou encore Fribourg en Allemagne.