Natation : l’EDF Aqua Challenge est de retour dans le bassin de La Villette à Paris

L’EDF Aqua Challenge, la course de natation en eau libre, fait son retour à Paris les samedi 10 et dimanche 11 septembre, dans le Bassin de La Villette. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Anciennement nommée «La Fluctuat», l'EDF Aqua Challenge donne rendez-vous à tous les nageurs franciliens dans le Bassin de La Villette à Paris les samedi 10 et dimanche 11 septembre.

Après des éditions réussies en Martinique, à Cannes, Bordeaux, Martigues, Marseille, Verdon, Quiberon, Vichy, Embrun, Annecy ou encore Six-Fours, place à la capitale pour cette rentrée.

Une occasion parfaite pour la Fédération Française de Natation, en association avec la Ville de Paris, de promouvoir les activités aquatiques en milieu naturel, notamment à moins de deux ans des Jeux olympiques qui se dérouleront en terres parisiennes.

Cette course de natation en eau libre, accessible à tous, se déroule de nouveau dans le Bassin de la Villette, dans le 19e arrondissement de la capitale. Au programme : quatre courses, des animations et la présence de sportifs professionnels.

Les 4 courses de l’EDF Aqua Challenge

1,25km - EDF Aqua Challenge (départ à 11h le samedi 10 septembre, ouvert à tous) : parcours découverte, 1 tour du bassin de la Villette pour s'initier à la nage en eau libre.

2,5km - EDF Aqua Challenge (départ à 9h le dimanche 11 septembre, ouvert à tous) : épreuve reine, qui attire à la fois les néophytes et les nageurs plus confirmés. 2 tours du bassin de la Villette sont à réaliser, un pour découvrir et le second pour tout donner.

5km - EDF Aqua Challenge (départ à 8h le samedi 10 septembre, ouvert à tous) : la course des costauds, des apaches ! 4 tours du bassin de la Villette à parcourir par les plus aguerris.

Course enfant - EDF Aqua Challenge (départ à 10h le dimanche 11 septembre, ouvert aux enfants âgés de 8 à 12 ans). Pour les plus jeunes, 25 mètres sont à parcourir en nage libre dans le bassin de la Villette.

Les inscriptions sont ouvertes aux personnes âgées de 3 à 99 ans, jusqu’à ce jeudi 8 septembre (les inscriptions pour la course des enfants sont terminées). Rendez-vous sur ce site pour s’inscrire.