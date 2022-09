Charles III : quel est le club de football favori du nouveau roi d'Angleterre ?

Proclamé roi ce samedi 10 septembre, Charles III va devoir appliquer la neutralité royale de coutume en Angleterre au sujet des clubs de football du pays. Toutefois, le nouveau souverain a prouvé par le passé son attachement au club de Burnley, évoluant aujourd’hui en deuxième division anglaise.

Le football divise au sein de la famille royale. Charles III, proclamé nouveau roi d’Angleterre ce samedi, est un fidèle supporter de Burnley depuis plus d’une décennie. En 2010, le fils ainé de la défunte reine Elizabeth II avait pris la pose avec un maillot du club floqué «HRH», signifiant «His Royal Highness» en anglais, soit «Son Altesse Royale» en français.

King Charles III has strong links with the Burnley through his charity, the Prince's Trust





He visited Turf Moor in 2010 and was presented with a Burnley FC tie & home shirt by Chairman, Barry Kilby





In 2012 he was also given a VIP season ticket#BurnleyFC #twitterclarets





4/4 pic.twitter.com/rnWoS8qvMi

— Bᴜʀɴʟᴇʏsᴛᴀᴛs | Dave Roberts (@DLRbrts) September 9, 2022