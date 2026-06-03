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Roland-Garros 2026 : Diana Shnaider élimine la n°1 mondiale Aryna Sabalenka et affrontera en demi-finale Maja Chwalinska issue des qualifications

Diana Schnaider est venue à bout d'Aryna Sabalenka. [REUTERS/Benoit Tessier]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce mercredi, la Russe Diana Shnaider a éliminé la n°1 mondiale Aryna Sabalenka et affrontera en demi-finale la Polonaise Maja Chwalinska.

Elle ne remportera pas encore Roland-Garros. La Bélarusse Aryna Sabalenka, n°1 mondiale et grande favorite au titre final cette année, a été éliminée ce mercredi 3 juin par la Russe Diana Shnaider (3-6, 7-5, 6-0).

Favorite après les éliminations successives d'Elena Rybakina (2e), Coco Gauff (4e) et Iga Swiatek (3e), Sabalenka avait bien entamé le match en prenant la première manche sans trembler (6-3) et semblait se diriger vers une victoire en deux sets quand elle a servi pour le match à 5-4 dans le deuxième acte.  Mais elle a multiplié les fautes directes (57), permettant à son adversaire de recoller à 5-5 avant de la breaker deux jeux plus tard pour égaliser à un set partout. La Russe a ensuite déroulé.

La deuxième issue des qualifications en demies

Victorieuse à 22 ans de son premier quart de finale lors d'un tournoi majeur et classée 11e mondiale en mai 2025, la Russe a remporté cinq titres sur le circuit WTA mais avait réalisé un début de saison sans relief, avec pour meilleur résultat une demi-finale au WTA 500 d'Adelaide.

«Je n'ai pas de mots», a-t-elle lâchée dans son interview d'après-match. Shnaider affrontera dans le dernier carré une autre invitée surprise, la Polonaise Maja Chwalinska (114e), qui a battu plus tôt dans la journée la Russe Anna Kalinskaya (24e).

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Chwalinska, issue des qualifications, avait, éliminé en huitièmes de finale la Française Diane Parry. La gauchère de 24 ans est seulement la deuxième joueuse issue des qualifications à se hisser en demi-finales de Roland-Garros, six ans après l'épopée de la qualifiée argentine Nadia Podoroska.

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