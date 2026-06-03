Roland-Garros 2026 : Diana Shnaider élimine la n°1 mondiale Aryna Sabalenka et affrontera en demi-finale Maja Chwalinska issue des qualifications

Ce mercredi, la Russe Diana Shnaider a éliminé la n°1 mondiale Aryna Sabalenka et affrontera en demi-finale la Polonaise Maja Chwalinska.

Elle ne remportera pas encore Roland-Garros. La Bélarusse Aryna Sabalenka, n°1 mondiale et grande favorite au titre final cette année, a été éliminée ce mercredi 3 juin par la Russe Diana Shnaider (3-6, 7-5, 6-0).

Favorite après les éliminations successives d'Elena Rybakina (2e), Coco Gauff (4e) et Iga Swiatek (3e), Sabalenka avait bien entamé le match en prenant la première manche sans trembler (6-3) et semblait se diriger vers une victoire en deux sets quand elle a servi pour le match à 5-4 dans le deuxième acte. Mais elle a multiplié les fautes directes (57), permettant à son adversaire de recoller à 5-5 avant de la breaker deux jeux plus tard pour égaliser à un set partout. La Russe a ensuite déroulé.

La deuxième issue des qualifications en demies

Victorieuse à 22 ans de son premier quart de finale lors d'un tournoi majeur et classée 11e mondiale en mai 2025, la Russe a remporté cinq titres sur le circuit WTA mais avait réalisé un début de saison sans relief, avec pour meilleur résultat une demi-finale au WTA 500 d'Adelaide.

«Je n'ai pas de mots», a-t-elle lâchée dans son interview d'après-match. Shnaider affrontera dans le dernier carré une autre invitée surprise, la Polonaise Maja Chwalinska (114e), qui a battu plus tôt dans la journée la Russe Anna Kalinskaya (24e).

Chwalinska, issue des qualifications, avait, éliminé en huitièmes de finale la Française Diane Parry. La gauchère de 24 ans est seulement la deuxième joueuse issue des qualifications à se hisser en demi-finales de Roland-Garros, six ans après l'épopée de la qualifiée argentine Nadia Podoroska.