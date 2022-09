UFC : un ancien combattant décède à l'âge de 34 ans

Le Canadien Elias Theodorou, ancien combattant MMA de l’UFC, est décédé dimanche à l’âge de 34 ans d’un cancer.

Le monde des octogones est en deuil. Elias Theodorou, ancien combattant de MMA, passé notamment par l’UFC, est décédé dimanche à 34 ans des suites d’un cancer du foie.

Ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien, il avait commencé sa carrière de MMA avec 11 victoires consécutives avant d’intégrer la prestigieuse ligue américaine et d’y faire une carrière honorable avec 8 victoires et 3 défaites.

Theodorou last fought in December against Bryan Baker, where he was very proud of becoming the first professional athlete of all-time to compete with a Therapeutic Use Exemption for Medical Cannabis in North America (first in Canada and then in the U.S.) pic.twitter.com/TQG9kAJrdm

