Retraite de Roger Federer : Nadal, Wimbledon… les hommages émouvants du monde du tennis

Le monde du tennis a réagi à la retraite de Roger Federer, qui a annoncé, ce jeudi, la fin de sa carrière, en rendant un hommage unanime au joueur suisse.

Le tennis voit partir l’une de ses légendes. Âgé de 41 ans, Roger Federer a annoncé, ce jeudi, la fin de sa carrière après la Laver Cup dans dix jours (23-25 septembre). Quelques instants après avoir rendu sa décision publique, les hommages du monde du tennis ont afflué envers l’homme aux 20 titres du Grand Chelem, aimé et respecté de tous.

«Je t’aime Roger. Merci pour tout ce que tu as fait pour le tennis et pour moi. Le tennis ne sera plus jamais le même sans toi», a réagi l’Argentin Juan Martin del Potro. Un sentiment partagé par l’Américain Andy Roddick. «Merci pour les souvenirs partagés. Ce fut un honneur de partager temps et expériences sur les terrains les plus sacrés du sport. Donne des nouvelles.»

. I LOVE YOU, Roger. Thank you for everything you’ve done in tennis and with myself. Tennis world will never be the same without you. https://t.co/Wm0IjNqjjx — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) September 15, 2022

Cheers Roger. Thanks for the shared memories my friend. It was an honor to share time/experiences on the most hallowed grounds in our sport. Don’t be a stranger …. — andyroddick (@andyroddick) September 15, 2022

Martina Navratilova, vainqueur de 18 titres du Grand Chelem, a également salué le champion à l’immense carrière. «Quel message sincère, plein d’amour, de vie, d’espoir, de passion et de gratitude. Exactement comme le tennis que Roger a joué et que nous avons tant aimé. Merci, merci, merci pour toute la magie.» Récent vainqueur de l’US Open, l’Espagnol Carlos Alcaraz a lui posté un émoji d’un cœur brisé avant de partager son admiration. «Roger a été l’une de mes idoles et source d'inspiration ! Merci pour tout ce que tu as donné à notre sport ! Je veux continuer de jouer avec toi ! Je te souhaite bonne chance pour la suite.»

What a heartfelt message , full of love, life, hope, passion and gratitude. Which is exactly how Roger played the game we love so much. Thank you thank you thank you, for all the magic!!!



Xoxoxo https://t.co/2s1Aw5SpJ5 — Martina Navratilova (@Martina) September 15, 2022

Roger has been one of my idols and a source of inspiration! Thank you for everything you have done for our sport! I still want to play with you! Wish you all the luck in the world for what comes next! @rogerfederer pic.twitter.com/k4xjyN3AAB — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) September 15, 2022

Le tournoi de Wimbledon, que le Suisse a remporté à huit reprises, n’a évidemment pas manqué de lui rendre un hommage appuyé. «Cela a été une chance d’être les témoins de ton voyage et de te voir devenir un champion dans tous les sens du terme (…). Tout ce qu’on peut dire c’est merci, pour les souvenirs et la joie que tu as donnés à tant». «Tu as changé le tennis», a posté de son côté l’ATP. «Un immense athlète. Une incroyable carrière. Merci pour tout Roger Federer, tu vas nous manquer !», a réagi le compte des Jeux Olympiques.

Roger,





Where do we begin?





It's been a privilege to witness your journey and see you become a champion in every sense of the word.





We will so miss the sight of you gracing our courts, but all we can say for now is thank you, for the memories and joy you have given to so many. pic.twitter.com/VDWylKvW86 — Wimbledon (@Wimbledon) September 15, 2022

Un immense athlète.



Une incroyable carrière.



Merci pour tout @rogerfederer, tu vas nous manquer ! @swissteam I @ITFTennis pic.twitter.com/l4DDzCE1lr — Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) September 15, 2022

Mais l’un des messages les plus attendus était celui de Rafael Nadal. Et l’Espagnol aux 22 titres du Grand Chelem n’a pas caché sa tristesse. «Cher Roger, mon ami et rival. J’aurais aimé que ce jour n'arrive jamais. C’est un triste jour pour moi et pour les sports du monde entier. Ce fut un plaisir mais aussi un honneur et un privilège de partager toutes ces années avec toi, de vivre tant de moments incroyables sur et en dehors du court. Nous aurons bien d’autres moments à partager ensemble dans le futur, il y a encore plein de choses à faire ensemble, on le sait. Pour l’instant, je te souhaite vraiment tout le bonheur avec ta femme, Mirka, tes enfants, ta famille et profitez de ce qui vous attend. Je te verrai à Londres à la Laver Cup». Pour des adieux qui promettent d’être des plus émouvants.