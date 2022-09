Ce maillot de Michael Jordan vendu plus de 10 millions d’euros

Un maillot des Chicago Bulls de Michael Jordan a été vendu, en fin de semaine, plus de 10 millions d’euros lors d’une vente aux enchères organisée par la maison Sotheby’s, battant un nouveau record.

Un nouveau record mondial. Un maillot des Chicago Bulls porté par la légende du basket américain Michael Jordan a été vendu, en fin de semaine dernière, lors d’une vente aux enchères organisées par Sotheby’s pour 10,1 millions d’euros. La célèbre tunique rouge à la tête de taureau et floqué du mythique numéro 23 de la star a battu le précédent record détenu par un maillot de l’Argentine porté par le footballeur Diego Maradona lors de la Coupe du monde 1986, vendu en mai dernier pour 9,3 millions d’euros.

Ce maillot de Michael Jordan avait été porté par la superstar pour le match 1 de la finale de la NBA de la saison 1997-1998, date de son dernier titre en NBA. Estimé entre trois et cinq millions d’euros, il est finalement parti pour le double du prix de la fourchette haute, établissant un «nouveau record pour un maillot de basket aux enchères, un record pour n’importe quel article de sport déjà porté et appartenant au patrimoine, ainsi que l'article le plus cher jamais vendu dans la collection de Michael Jordan», a indiqué dans un communiqué Sotheby’s.

Et ce n’est pas le premier record établi par un article porté par Michael Jordan. En octobre dernier, une paire de baskets (Nike Air Ships), portée par le joueur en 1984-1985, avait été vendue pour près de 1,5 million de dollars, établissant un record aux enchères pour des chaussures portées en match. Preuve qu’à 59 ans et bientôt 20 ans après la fin de sa carrière, Michael Jordan continue plus que jamais de faire rêver les fans de basket.