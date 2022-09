Ligue 1 : le PSG seul leader, l'OM accroché par Rennes… ce qu’il faut retenir de la 8e journée

Vainqueur à Lyon (0-1), le PSG profite du nul de l'OM contre Rennes (1-1) pour prendre seul les commandes du championnat. Voici tout ce qu’il faut retenir de la 8e journée de Ligue 1.

Auxerre-Lorient 1-3

Où s’arrêtera Lorient ? Impressionnants depuis le début de la saison, les Merlus ont enchaîné une 4e victoire consécutive, vendredi, à Auxerre (1-3) pour revenir à égalité avec le PSG et l’OM en tête du classement. Les hommes de Régis Le Bris ont fait la différence dès la première période grâce à Dango Ouattara (15e), Terem Moffi (36e) et Enzo Le Fée (44e). Si Gauthier Hein a réduit le score en début de seconde période (50e), les Lorientais se sont logiquement imposés sur la pelouse de l’Abbé-Deschamps et s’affirment comme la surprise de ce début d’exercice. De son côté, Auxerre connaît davantage de difficultés et continue de glisser au classement avec ce 4e revers de rang.

Montpellier-Strasbourg 2-1

Strasbourg ne connaît toujours pas le goût de la victoire cette saison. Le club alsacien a été battu pour la 3e fois de la saison (pour cinq matchs nuls) sur le terrain de Montpellier (2-1). Les hommes de Julien Stephan ont été surpris au quart d’heure de jeu par Arnaud Nordin (17e) avant de parvenir à égaliser en fin de match grâce à Habib Diallo (86e). Mais ils ont finalement craqué dans les toutes dernières secondes sur un pénalty obtenu par Valère Germain et transformé par Téji Savanier (95e). Avec ce résultat, Strasbourg reste englué dans le bas du tableau, alors que Montpellier se relance, après deux défaites consécutives, et retrouve la première partie du classement.

Lille-Toulouse 2-1

Lille poursuite son début de saison en dents de scie. Battu la semaine passée à Marseille (2-1), les Dogues ont su se ressaisir et relever la tête à domicile pour venir à bout de Toulouse (2-1). Les coéquipiers de José Fonte ont trouvé l’ouverture après seulement cinq minutes de jeu par l’intermédiaire de Jonathan David. Mais les Toulousains sont revenus au score dès le retour des vestiaires grâce à Farès Chaïbi (48e). C’est finalement Adam Ounas qui a libéré le club nordiste quelques minutes plus tard d’une volée croisée du gauche (53e). Ce succès permet au Losc de revenir dans le top 10, tandis que Toulouse pointe en milieu de tableau.

Reims-Monaco 0-3

Monaco a relevé la tête. Battu jeudi en Ligue Europa par Ferencvaros (0-1), le club de la principauté a fait oublier cette désillusion en enchaînant, ce dimanche, un 3e succès consécutif en Ligue 1. Et les Monégasques, bien aidés par l’expulsion de Bradley Locko en milieu de première période, ont fait la différence après le repos. Alexandre Golovine a montré la voie à ses coéquipiers (48e) avant que Takumi Minamino (87e) et Wissam Ben Yedder (90e) ne scelle la victoire de l’ASM. Monaco profite de ce nouveau succès pour rester dans le wagon de tête tout en enfonçant Reims, qui peine à décoller cette saison.

Brest-Ajaccio 0-1

Ajaccio tient sa première victoire de la saison. Le promu corse, qui connait un retour en Ligue 1 très compliqué, a enfin goûté aux joies du succès dans l’élite, ce dimanche, en battant Brest sur sa pelouse (0-1). Le but libérateur pour les Ajacciens a été inscrit peu après l’heure de jeu par Romain Hamouma, qui a repris un centre de Riad Nouri (65e). Malgré cette victoire, Ajaccio est toujours bon dernier au classement, mais revient à seulement un point de son adversaire du jour désormais avant-dernier avec un seul succès cette saison (2 matchs nuls, 5 défaites).

Clermont-Troyes 1-3

Cerlmont a été renversé à domicile. Alors que les Clermontois espéraient enchaîner un 3e match sans défaite, ils ont été surpris, ce dimanche, par Troyes (1-3). Ils étaient pourtant bien entrés dans la rencontre et avaient ouvert le score rapidement grâce Johan Gastien (3e). Mais Mama Baldé a égalisé pour les Troyens (24e) avant de donner l’avantage à son équipe en début de seconde période (53e). Et dans les dix dernières minutes, Renaud Ripart a scellé la victoire du club de l’Aube en remportant son duel face à Mory Diaw (82e). Au classement, les deux équipes se retrouvent désormais à égalité en milieu de classement avec 10 points.

Marseille-Rennes 1-1

Fin de série pour Marseille. Le club olympien, qui restait sur cinq succès de rang en Ligue 1, a été accroché, ce dimanche, à domicile par Rennes (1-1). Et Mattéo Guendouzi a été le principal artisan de ce résultat. Le milieu de terrain marseillais a d'abord marqué contre son camp en milieu de première période (25e) avant de remettre les deux équipes à égalité après la mi-temps. Sur un corner de Jordan Veretout, l’international tricolore a placé une tête décroisée et trompé Steve Mandanda (52e), qui faisait son retour au Vélodrome. Ce match nul a permis aux hommes d’Igor Tudor de prendre provisoirement la tête du classement avec un point d’avance sur le PSG et Lorient. De son côté, Rennes occupe la 8e place.

Nice-Angers 0-1

Nice devra encore attendre avant de décrocher sa première victoire à domicile cette saison. Sevré de succès à l’Allianz Riviera (1 match nul, 3 défaites), le club azuréen a chuté, ce dimanche, lors de la venue d’Angers (0-1). Et les hommes de Lucien Favre ont été plombés par l’expulsion de Jean-Clair Todibo, qui a reçu un carton rouge après moins de dix secondes de jeu pour avoir anéanti une occasion de but des Angevins. En infériorité numérique, ils se sont inclinés sur une frappe du pied gauche de Nabil Bentaleb juste avant la mi-temps (43e). A l’heure de jeu, les deux équipes se sont retrouvées à dix contre dix, mais Nice n’a jamais réussi à trouver la faille dans la défense du Sco malgré une transversale d’Andy Delort. Avec 8 points, les deux équipes sont désormais à égalité dans la 2e partie du classement.

Nantes-Lens 0-0

A La Beaujoire, Nantes et Lens se sont neutralisés (0-0). Aucune des deux formations n’est parvenue à prendre le dessus sur l’autres. Les Nantais, sûrement éprouvés par leur déplacement en Azerbaïdjan (défaite 3-0 à Bakou) en Ligue Europa cette semaine, pointent toujours au 15e rang de Ligue 1. De leur côté, les hommes de Franck Haise ratent l’opportunité de prendre la première place après le nul de l’OM contre Rennes et avant le match du PSG à Lyon ce soir.

Lyon-PSG 0-1

Le PSG est allé s'imposer sur la pelouse de l'OL (0-1), dimanche soir, en clôture de cette 8e journée de Ligue 1. Les Parisiens, désormais seuls leaders, se sont imposés grâce à un but de Lionel Messi (5e). Les Lyonnais enchaînent un troisième revers consécutif. Le résumé complet ici.