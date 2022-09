Affaire Kheira Hamraoui : les révélations troublantes sur un membre de l’entourage d’Aminata Diallo

Aminata Diallo aurait tenté de mettre en place un stratagème avec un membre influent de son entourage pour évincer Kheira Hamraoui du PSG et de l’équipe de France, selon des révélations du Point et du Parisien.

Nouvelles révélations à charge contre Aminata Diallo dans l’affaire de l’agression de Kheira Hamraoui. Et elles viennent confirmer la thèse de la rivalité sportive mise en avant par les enquêteurs. Mise en examen et incarcérée en fin de semaine dernière, avec quatre suspects, l’ancienne joueuse du PSG ne se serait pas contentée d’être à l’origine de l’attaque de son ancienne coéquipière, survenue le 4 novembre 2021, dans une rue de Chatou. Elle aurait également tenté de mettre en place un stratagème pour l'évincer aussi bien du PSG que de l’équipe de France. Mais elle n’aurait pas agi seule.

Un autre homme aurait joué un rôle prépondérant dans cette «cabale» contre Kheira Hamraoui. Cet individu serait un certain César M., présenté comme l’agent officieux d’Aminata Diallo. Et, selon les informations du Parisien et du Point, c’est avec lui qu’elle aurait tenté de dénigrer son ancienne partenaire qu’elle voyait comme une rivale et un obstacle au PSG ainsi qu’en équipe de France. Et ce César M. est bien connu dans l’entourage du club parisien puisqu’il serait le compagnon de Kadidiatou Diani et gérerait également officieusement les intérêts de l’attaquante star Marie-Antoinette Katoto.

Les enquêteurs ont été mis en alerte par un coup de téléphone qui aurait été passé entre l’homme et un corbeau qui avait effectué des appels anonymes malveillants à plusieurs joueuses du club de la capitale pour salir la réputation de Kheira Hamraoui. César M. se serait également servi des négociations autour de la prolongation de Marie-Antoinette Katoto, qui arrivait en fin de contrat en fin de saison dernière, pour réclamer la prolongation d’Aminata Diallo et exiger le départ de Kheira Hamraoui.

Et tous les moyens étaient pour bons obtenir gain de cause et voir l’ancienne joueuse de Barcelone quitter le club parisien. Il aurait également menacé en interne d’ébruiter l’affaire concernant l’entraîneur Didier Ollé-Nicolle et ses gestes déplacés sur une joueuse pour parvenir à ses fins. L’affaire a finalement été rendue publique.

La sélectionneuse de l’équipe de France féminine Corinne Diacre, qui avait appelé Kheira Hamraoui après l’agression, aurait également été dans le viseur du duo. «Corinne, t’inquiète pas c’est prévu ! Dès que c’est prolongé au PSG, tu vas voir elle…», aurait lancé Aminata Diallo d’après un enregistrement audio d’une conversation avec César M. La joueuse n’a finalement pas été retenue pour l’Euro avec les Bleues cet été en Angleterre et elle n’a surtout pas été prolongée par le PSG.