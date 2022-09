Ballon d'Or : le «Prix Socrates» créé pour les joueuses et joueurs engagés

Lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2022, prévue le 17 octobre à Paris, une nouvelle récompense baptisée «Prix Socrates» sera remise aux footballeurs et footballeuses engagés, ont annoncé ce mercredi 21 septembre les organisateurs.

Un nouveau trophée viendra garnir la soirée du Ballon d’Or au théâtre du Châtelet de Paris le 17 octobre prochain. Le «Prix Socrates» sera remis aux joueurs et joueuses engagés dans des projets sociétaux et caritatifs.

Les initiatives en faveur de l'insertion sociale, du développement environnemental ou de l'aide aux populations en grande précarité ou victimes de conflits, seront ainsi récompensées. «Le Prix Socrates permettra d'identifier les meilleures actions solidaires portées par des championnes et des champions engagés», peut-on lire dans un communiqué.

Pourquoi Socrates ? Ce nom a été choisi par France Football en raison de l'engagement de ce milieu de terrain international brésilien, génie du ballon rond décédé en 2011, dans la célèbre et romantique «Démocratie corinthienne» : en pleine dictature militaire au Brésil dans les années 1980, l'équipe des Corinthians avait fait le choix osé de soumettre au vote toutes les décisions du club.

Ce nouveau prix sera attribué par un jury où figurent Raï, ancienne star du Brésil et du PSG et frère cadet de Socrates, des représentants de France Football et des dirigeants de l'organisation Peace and Sport, basée à Monaco, qui chapeaute des projets de développement et de pacification par le biais du sport.