Football : Cristiano Ronaldo révèle la possible date de sa retraite

La prochaine Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre) ne devrait pas être la dernière grande compétition internationale de Cristiano Ronaldo. A 37 ans, le quintuple Ballon d’or se voit jouer encore au moins une saison supplémentaire et ainsi disputer avec le Portugal l’Euro 2024 organisé dans un an et demi en Allemagne, alors qu’il sera âgé de 39 ans.

«Mon parcours n’est pas encore terminé. Vous allez devoir supporter ‘Cris’ encore quelque temps», a-t-il déclaré, mardi soir, au moment de recevoir le prix Quinas de Ouro du meilleur buteur des sélections, décerné par la Fédération portugaise de football. «Je veux être présent au Mondial (2022) et à l’Euro (2024) (...). Je me sens très motivé. Mon ambition est grande», a ajouté la star portugaise.

Avec le Portugal, Cristiano Ronaldo, vainqueur de l’Euro 2016 en France, compte 189 sélections et détient le record mondial de buts en équipe nationale avec 117 réalisations. Si ses présences à la Coupe du monde du Qatar ainsi qu’à l’Euro sont confirmées, il disputera son 10e et 11e grand tournoi international. Et en cas de participation à l’Euro, «CR7», qui détient déjà le record de buts dans la compétition (14 buts), deviendrait le seul joueur à atteindre six phases finales, dépassant l’ancien gardien espagnol Iker Casillas.