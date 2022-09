Affaire Kheira Hamraoui : les avocats d’Aminata Diallo pointent les éléments à charge contre la footballeuse

Au lendemain de la remise en liberté sous contrôle judiciaire d’Aminata Diallo, ses avocats ont tenu, ce jeudi, une conférence de presse pour prouver l’innocence de leur cliente, suspectée d’être à l’origine de l’agression de Kheira Hamraoui.

Parole à la défense. Les trois avocats d’Aminata Diallo ont tenu, ce jeudi, une conférence de presse pour tenter de prouver l’innocence de la joueuse, suspectée d’avoir orchestré la violente agression de son ancienne coéquipière au PSG Kheira Hamraoui le 4 novembre 2021. Et pour défendre leur cliente, remise en liberté sous contrôle judiciaire après quatre jours en détention à la prison pour femmes de Versailles, ils ont repris certains éléments du dossier, qui tendraient à la disculper.

A commencer par l’absence d’éléments matériels entre Aminata Diallo et les agresseurs, mais aussi de lien avec le commanditaire supposé de l’agression qui n’a toujours pas été identifié. «A la lecture du dossier, les agresseurs disent qu’ils ont été commandités par un individu. Cet individu, on ne sait pas qui c’est aujourd’hui. On sait aujourd’hui qu’il y a un commanditaire/un intermédiaire qui n’est pas identifié. (…) Une personne a commandité cette agression et, factuellement dans le dossier, on n’arrive pas à identifier cette personne : pour qui a-t-elle agi ? Dans quel but ? Ce n’est pas su», a insisté Me Mourad Battikh.

Le conseil s’est également attelé à remettre en cause la version des agresseurs, qui accusent la footballeuse d’être à l’origine de l’agression. «C’est très facile pour le commanditaire de réunir les quatre agresseurs et de dire : ‘le jour où vous vous faites attraper, c’est Aminata Diallo’», a déclaré l’avocat avant de pointer du doigt avec son collègue l’exploitation exclusivement à charge du téléphone portable de la joueuse.

Alors que des messages pour le moins insultants envers sa coéquipière ont été dévoilés, d’autres seraient plus bienveillants. «Les messages qui ont bien voulu être mentionnés dans ce rapport de synthèse ne sont qu’une partie. Il y en d’autres qui viennent totalement dire l’inverse. Aminata Diallo a parfois pu protéger Kheira Hamraoui ou dire du bien d’elle, sportivement», a confié Me Romain Ruiz. Et d’ajouter : «il y a énormément de messages entre Aminata Diallo et Kheira Hamraoui qui démontrent une entente cordiale. Cette inimitié doit être extraordinairement nuancée».

«Il y a beaucoup de messages d'amitié pour Kheira Hamraoui. Avant cette agression et cette animosité a posteriori de la garde à vue, il y a une relation d’amitié forte et profonde entre elles, elles sont parties en vacances ensemble à l’étranger», a rappelé, de son côté, Me Mourad Battikh, qui a regretté que d’autres pistes n’aient pas été assez explorées. «Tous les actes d’enquête ont été faits à l’encontre d’Aminata Diallo et il aurait été nécessaire d’explorer d’autres pistes. (…) Il y a une disproportion entre les actes d’enquêtes à l’encontre d’Aminata Diallo et les autres pistes qui auraient pu être explorées à notre sens», a-t-il indiqué.

Malgré les charges qui pèsent contre elle, Aminata Diallo, «choquée» par son placement en détention, est déterminée à prouver son innocence dans cette affaire. Tout comme ses trois avocats.