Affaire Kheira Hamraoui : des échanges mystérieux d’Aminata Diallo révélés

De échanges troublants d’Aminata Diallo, suspectée d’avoir orchestré l’agression de son ancienne coéquipière au PSG Kheira Hamraoui ont été révélés, ce dimanche, par le JDD.

Des échanges mystérieux. Remise en liberté sous contrôle judiciaire, mercredi soir, après cinq jours en détention provisoire, Aminata Diallo reste au cœur de l’affaire Kheira Hamraoui. Depuis l’agression survenue le 4 novembre 2021, dans une rue de Chatou (Yvelines), les investigations cherchent à établir le rôle précis de la footballeuse, suspectée d’avoir commandité l’attaque de son ancienne coéquipière.

De nombreux messages, assez violents à l’égard de Kheira Hamraoui, ont permis de mettre en lumière l’animosité de la joueuse de 27 ans envers celle qu’elle voyait comme un obstacle à sa carrière. Cette inimité a été renforcée par une conversation édifiante, qui aurait eu lieu en mai dernier entre Aminata Diallo et une coéquipière et qui a pu être interceptée par les enquêteurs grâce aux écoutes et la sonorisation de son appartement.

«Elle a dit victime d’agression, on s’en bat les couilles, qu’est-ce qu’on s’en fout», aurait-elle lâché dans cet échange révélé, ce dimanche, par le JDD. Avant d’être une nouvelle fois pour le moins virulente avec son ancienne partenaire. «Est-ce qu’elle est morte ? Elle a rien eu, frère, elle n’est même pas restée un jour à l’hôpital. Ils l’ont loupée, cassez bien sa gueule, elle l’a mérité.»

Un déboublement de la personnalité ?

Mais ce ne sont pas les seuls messages détonants entre les mains des enquêteurs. Au cours de leurs investigations, ils ont pu se rendre compte qu’Aminata Diallo échangeait de manière régulière au téléphone avec une jeune femme. Et la milieu de terrain semblait entretenir avec elle une relation amoureuse. Mais, détail très étrange, au cours de cette relation intime virtuelle, Aminata Diallo se faisait passer pour un individu de sexe masculin «prénommé Bilel», en utilisant une voix volontairement plus grave. Il lui aurait même arrivé de faire de graves crises de jalousie.

Devant ces éléments «particuliers», les enquêteurs ont la conviction que la joueuse souffre «de toute évidence d'un dédoublement de la personnalité». Ces révélations pourraient ainsi amener la juge d’instruction à ordonner prochainement une expertise psychologique d’Aminita Diallo.