Finale Trail Elite Factory : deux tickets pour intégrer la Team Asics

La final du Trail Elite Factory 2022 d'Asics, dont la première édition a eu lieu en 2020, se tient ce samedi à Chamonix. A la clé, deux billets pour faire partie pendant une année du collectif de coureurs de la célèbre marque nippone.

L'heure de vérité. Les 14 derniers participants triés sur le volet à l'issue de plusieurs étapes de sélection attestant de leurs aptitudes sportives et de leur motivation, vont savoir dès ce samedi 1er octobre si leur rêve d'intégrer la prestigieuse Team Asics se concrétise.

Au programme pour les finalistes, une course en confrontation directe sur une épreuve de kilomètre vertical, classique dans le milieu du skyrunning, et très attendue (départ à 8h30). Une montée sèche exigeante et éprouvante pour les organismes.

Il conviendra de puiser dans ses ressources avec intelligence pour conserver un minimum de fraîcheur mentale et physique. En effet, une heure trente plus tard (à 10h30), sera donné le coup d'envoi d'un trail en mass start (départ groupé).

Les résultats de cette sélection seront officialisés à 13h30. Les deux vainqueurs bénéficieront pendant un an d'un accompagnement total (dotation matériel, inscription en courses, suivi médical et soutien pour l'entraînement).