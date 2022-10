Football : Real Madrid, PSG, Barcelone… quels sont les sponsors sur les maillots les plus chers ?

Avec Emirates, le Real Madrid possède le sponsor sur les maillots le plus cher devant le PSG (Qatar Airways). Le FC Barcelone complète le podium avec Spotify.

Les sponsors sur les maillots de football constituent une véritable bataille économique. Et une manne financière importante. A ce jeu, le Real Madrid domine la concurrence. Le club espagnol, aux 14 sacres en Ligue des champions, possède le sponsor sur les maillots le plus cher. La compagnie aérienne Emirates débourse ainsi 70 millions d’euros par an pour figurer sur le devant des tuniques des Merengue.

Le PSG arrive juste derrière la formation ibérique avec Qatar Airways, qui a remplacé cette saison Accor Live Limitless et qui paie 65 millions d’euros par an pour être présent sur le maillot des coéquipiers de Kylian Mbappé.

Le FC Barcelone complète le podium avec Spotify, qui s’acquitte de 57,5 millions d’euros par an pour s’afficher sur le maillot barcelonais. A cette somme, s’ajoutent cinq millions d’euros supplémentaires pour le naming du Camp Nou.

Manchester United et Manchester City suivent derrière avec respectivement Teamviwer et Etihad, qui versent chaque année quelque 55 millions d’euros pour apparaître sur le maillot des Red Devils et des Citizens.

Deutsche Telekom règle, pour sa part, cinq millions d’euros en moins pour être sur la tunique du Bayern Munich (50 millions d’euros par an).

Emirates (Arsenal), Standard Chartered (Liverpool), AIA (Tottenham) et Three (Chelsea) paient, de leur côté, 47,5 millions d’euros par an pour s’afficher respectivement sur la tunique de ces quatre clubs anglais.

Le top 10

Real Madrid (Emirates) : 70 millions d’euros par an



PSG (Qatar Airways) : 65 millions d’euros par an



FC Barcelone (Spotify) : 57,5 millions d’euros par an



Manchester United (Teamviewer) : 55 millions d’euros par an



Manchester City (Etihad) : 55 millions d’euros par an



Bayern Munich (Deutsche Telekom) : 50 millions d’euros par an



Arsenal (Emirates) : 47,5 millions d’euros par an



Liverpool (Standard Chartered) : 47,5 millions d’euros par an



Tottenham (AIA) : 47,5 millions d’euros par an



Chelsea (Three) : 47,5 millions d’euros par an