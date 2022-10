Coupe du monde 2022 : voici la somme que vont toucher les clubs qui auront des joueurs retenus

A un mois du début de la Coupe du monde au Qatar, la Fifa a dévoilé la somme qu'elle versera aux clubs qui auront un ou plusieurs joueurs retenus pour la compétition.

La Coupe du monde au Qatar approche à grands pas. Et à un peu plus d’un mois du coup d’envoi (20 novembre-18 décembre), la Fifa a dévoilé, ce mardi, la somme qu’elle versera aux clubs qui auront un ou plusieurs joueurs qui participeront à la compétition dans l’Emirat. Chaque formation percevra «environ 10 000 dollars (soit 11 400 euros) pour chaque jour passé par un joueur en sélection - du début de sa préparation officielle jusqu’au dernier match dans la compétition», a indiqué la Fédération internationale, précisant que «cette indemnisation concerne tous les clubs auprès desquels le joueur a évolué au cours des deux années précédant la compétition.»

Et avec 32 nations qualifiées pour ce Mondial, qui pourront retenir jusqu’à 26 joueurs, ce programme pourrait concerner jusqu’à 832 joueurs, alors que la Fifa prévoit de reverser au total plus de 200 millions d’euros. «La FIFA redistribuera plus de 200 millions de dollars à des clubs du monde entier. Le montant sera versé dans le cadre du programme de répartition des bénéfices aux clubs, (…) doté d’une enveloppe de 209 millions de dollars (215 millions d’euros)», a ajouté la Fifa dans un communiqué.

En 2018, après la Coupe du monde en Russie, 416 clubs issus de 63 fédérations avaient pu profiter de ce programme d’indemnisation et certaines formations, qui avaient des joueurs qui ont atteint la finale, ont touché jusqu’à 380.000 euros par joueur.