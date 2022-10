PSG : changement de programme pour Kylian Mbappé à Nîmes plutôt qu'à Madrid

Au lendemain des révélations sur ses envies de départ du PSG dès le mois de janvier, Kylian Mbappé était attendu à Madrid, ce mercredi, avec plusieurs de ses coéquipiers, pour assister à une corrida. Mais il devrait finalement être présent à Nîmes avec son association.

Changement de programme pour Kylian Mbappé ? Au lendemain des révélations sur sa volonté de quitter le PSG dès le mois de janvier, Kylian Mbappé était attendu, ce mercredi, en Espagne et plus précisément du côté de Madrid pour assister à une corrida. La radio espagnole COPE avait confirmé sa présence à la Corrida de la Hispanidad aux arènes de Las Ventas avec ses coéquipiers Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas.

Mbappé estará este miércoles en Madrid en la 'Corrida de la Hispanidad' de Las Ventas



Mais le champion du monde 2018 ne devrait finalement pas mettre les pieds dans la capitale espagnole. Il serait en effet attendu du côté de Nîmes avec son association «Inspired by KM». En compagnie de plusieurs enfants, ainsi que de sa mère Fayza Lamari déjà présente sur place, il doit assister aux «rencontres inspirantes» à destination des jeunes et organisées aux arènes de Nîmes. L’événement regroupe une vingtaine d’associations qui proposent des stands et des animations.

De nombreuses personnalités sont attendues pour l'occasion comme Jamel Debbouze, Booder, Michèle Laroque. Ainsi que Kylian Mbappé. La star de l’équipe de France devrait s’exprimer et «témoigner tout simplement», selon sa mère, devant près de 3.000 jeunes nîmois qui ont pris place dans les arènes.