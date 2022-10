PSG : Lionel Messi jouera-t-il le Classique contre l’OM ?

Touché au mollet et forfait contre Benfica en Ligue des champions, Lionel Messi est toujours incertain pour le Classique, dimanche, contre l’OM. Mais le staff parisien se veut optimiste sur sa présence.

Lionel Messi est engagé dans une course contre la montre. Touché au mollet la semaine dernière contre Benfica, l’Argentin est toujours incertain pour le Classique, dimanche, contre l’OM sur la pelouse du Parc des Princes. Mais si sa présence n’est pas encore garantie, l’optimisme est de rigueur dans les rangs du club de la capitale.

Laissé au repos, samedi dernier, pour la rencontre à Reims et forfait pour le match retour, mardi, face au club portugais pour ne prendre aucun risque, le septuple Ballon d’or semble aller beaucoup mieux et avoir retrouvé toutes ses sensations. Mais lui et le staff parisien préfèrent ne pas se prononcer sur ses chances de participation. Alors que les Parisiens seront au repos ce jeudi, la décision finale devrait intervenir à l’issue du dernier entraînement programmé samedi.

Lors de ses deux premiers Classiques la saison dernière, Lionel Messi avait été relativement discret, que ce soit lors du match nul à l’aller au Vélodrome (0-0), ou lors de la victoire au retour au Parc des Princes grâce à des buts de Neymar et Kylian Mbappé (2-1). Mais revenu à son meilleur niveau avant cette blessure, avec huit buts et autant de passes décisives, il tentera, s’il joue, d’ouvrir son compteur face au rival olympien.