Ligue 1 : quatre entraîneurs remerciés en une semaine, qui sera le prochain ?

Quatre entraîneurs de Ligue 1 ont été remerciés à l’issue de la 10e journée. D’autres sont menacés et pourraient subir le même sort dans les prochains jours ou prochaines semaines.

La 10e journée de Ligue 1 a été cruelle pour les entraîneurs. Quatre coachs ont été remerciés dans les jours qui ont suivi cette journée. Le premier a été Peter Bosz. Sur la sellette depuis plusieurs semaines, le technicien néerlandais, arrivé à l’été 2021, n’a pas résisté au 5e match sans victoire de Lyon après le nul concédé à domicile contre Toulouse (1-1) et a été limogé, dimanche, par le club rhodanien (9e). Il a été remplacé par Laurent Blanc.

Deux jours plus tard, c’est Michel Der Zakarian qui a pris la porte. Un peu plus d’an après son arrivée sur le banc de Brest, il a lui aussi été congédié en raison des mauvais résultats du club breton, dernier au classement avec une seule victoire cette saison. Jean-Marc Furlan a également été limogé, mardi, par Auxerre (16e). En cause : la spirale négative de six matchs sans la moindre victoire du promu auxerrois (5 défaites, 1 nul), mais également son comportement à Clermont et son doigt d’honneur en direction du public.

Oscar Garcia a été le dernier à prendre la porte. Comme ses comparses, l’entraîneur espagnol a fait les frais des mauvais résultats de Reims (15e), qui ne compte qu’un seul succès en dix rencontres. Mais d’autres pourraient subir le même sort dans un avenir plus ou moins proche. Ils sont plusieurs à être dans une position inconfortable au terme du premier quart du championnat.

C’est le cas d’Antoine Kombouaré, alors que Nantes est avant-dernier au classement et ne s’est plus imposé depuis la 4e journée. Malgré la récente victoire contre Marseille (1-2), Olivier Pantaloni est également menacé à Ajaccio (18e), tout comme Gérald Baticle à Angers (17e). Si Julian Stephan s’est donné un peu d’air grâce au premier succès de la saison de Strasbourg (14e) à Angers (2-3), son avenir reste incertain.

A Nice (13e), Lucien Favre est aussi sur un siège éjectable tant pour les résultats du club azuréen, loin d’être à la hauteur des attentes, que pour ses relations conflictuelles avec ses dirigeants. Enfin, Bruno Irlès à Troyes (12e) a une marge de manœuvre très réduite et n’a plus beaucoup de droit à l’erreur. De quoi craindre que l'hécatombe se poursuive. Et la 11e journée, programmée ce week-end, pourrait être fatale à un ou plusieurs d’entre eux.