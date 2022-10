Basket : une ancienne star de la NBA atteinte d’une tumeur au cerveau

Âgé de 56 ans, Dikembe Mutombo, considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire de la NBA, est atteint d’une tumeur au cerveau, a annoncé samedi la ligue nord-américaine de basket.

Une terrible nouvelle pour tous les amateurs de basket et de la NBA. Véritable star de la ligue nord-américaine de basket dans les années 1990, Dikembe Mutombo est atteint d’une tumeur au cerveau. Âgé de 56 ans, le Congolais, considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire, «suit actuellement un traitement» et «reçoit les meilleurs soins possibles de la part d’une équipe de spécialistes d’Atlanta», a indiqué la NBA, samedi, dans un communiqué.

«Dikembe, ainsi que sa famille, demandent de respecter son intimité pendant cette période, afin de pouvoir se concentrer sur ses soins», a conclu l’instance, alors que son patron Adam Silver s'est empressé de lui adresser un message de soutien. «Toutes nos pensées et prières vont à Dikembe, un des grands humanitaires de notre monde», a-t-il confié en référence à ses nombreuses actions caritatives.

“Our thoughts and prayers are with Dikembe, one of the world’s great humanitarians.” - Adam https://t.co/Rxr0vzrmbS — NBA (@NBA) October 15, 2022

Du haut de ses 2,18m, Dikembe Mutombo a été désigné meilleur défenseur de la ligue à quatre reprises (1995, 1997, 1998, 2001) et était connu pour son art du contre. Avec 3.289 blocks, il est tout simplement le deuxième meilleur contreur de l'histoire derrière le légendaire Hakeem Olajuwon.

Huit fois sélectionné au All-Star Game et meilleur rebondeur des saisons régulières 1999-2000 et 2000-2001, Dikembe Mutombo a commencé sa carrière à Denver, qui l’avait drafté en 4e position en 1991 avant de prendre la direction d’Atlanta en 1996 et de rejoindre quatre ans plus tard Philadelphie, où il a disputé sa première finale NBA perdue face aux Lakers de Shaquille O’Neal et Kobe Bryant.

Et Los Angeles a joué une nouvelle fois le rôle de bourreau lors de sa seconde finale disputée en 2003 sous le maillot des New Jersey Nets. Il a finalement mis un terme à sa carrière en 2009 au terme de sa cinquième saison à Houston après près de 20 ans au plus haut niveau.