Basket : Thomas Heurtel se «fout complètement» des critiques après avoir signé en Russie

L'international français de basket Thomas Heurtel a signé au Zénith Saint-Pétersbourg en Russie, le 21 septembre dernier. Comme le veut la règle fixée par la Fédération française de basketball (FFBB), il ne sera plus appelé chez les Bleus. Mais le meneur ne craint pas les critiques liées à cette signature.

Le sportif de 33 ans a joué son premier match avec Saint-Pétersbourg le 2 octobre dernier. Il avait pourtant signé, quelques semaines auparavant, comme tous les Bleus sélectionnés pour l’Euro , une attestation sur l’honneur «indiquant qu’il n’était pas engagé et qu’il n’envisageait pas de signer avec un club russe ou biélorusse», a rappelé la Fédération française de basketball (FFBB).

Privé de l’équipe de France

Thomas Heurtel a répondu sèchement, lundi 10 octobre, à ses détracteurs. «Juste pour info, à tous les gens qui m’envoient des messages ou écrivent des commentaires en me critiquant sur ma décision de venir en Russie ou sur une décision en général, sachez que j’en ai complètement rien à foutre», a écrit le basketteur sur ses réseaux sociaux. Il ajoute : «donc ne soyez pas relou et arrêtez de perdre votre temps. Et svp, surtout, achetez-vous une vie !! Merci d’avance».