Ballon d’Or 2022 : les hommages à Karim Benzema après son sacre

Après le sacre de Karim Benzema au Ballon d’Or lundi soir, de nombreuses personnalités ont rendu hommage au footballeur tricolore.

Les messages ne cessent de tomber pour saluer le nouveau roi. Depuis son sacre lundi soir à Paris, Karim Benzema, Ballon d’or 2022, a reçu de nombreuses louanges.

D’Emmanuel Macron à Olivier Giroud, en passant par Teddy Riner, Kylian Mbappé ou encore Tony Estanguet, les personnalités françaises ont posté des félicitations à l’attaquant et capitaine du Real Madrid. Mais les sportifs internationaux, comme ses anciens coéquipiers notamment, lui ont également rendu hommages, à l'image de Michael Owen, Kaka ou encore le brésilien Ronaldo.

My boy Benzi - the best



player in the world



I've always said you will win this trophy and you deserve it so much Proud of you my brother #inshAllah #BallonDOr pic.twitter.com/k0BNUqYIsP

— Mesut Özil (@M10) October 17, 2022