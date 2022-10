NBA : tout savoir sur le trophée Larry O’Brien qui récompense l’équipe championne

Le trophée Larry O’Brien est remis chaque fin de saison à la franchise NBA qui remporte les Finales. Voici tout ce qu’il faut savoir de cette prestigieuse récompense.

C’est le rêve de tout joueur de basket et surtout de NBA. Le trophée Larry O’Brien est remis en fin de saison aux champions des Finales. CNEWS vous explique toute son histoire.

Ce qu’il faut savoir en premier lieu, c’est que le trophée – qui n’existait pas sous cette forme à l'origine – remis aux champions s’appelait initialement, et tout simplement, le trophée des finales NBA. Il a ensuite été rebaptisé Walter A. Brown en hommage au fondateur des Boston Celtics, qui a joué un rôle clé dans la croissance de la ligue américaine NBA.

En 1977, il change donc de forme pour représenter un ballon de basket au-dessus d’un cerceau et d’un panier. Il changer ensuite de nom en 1984 pour s’appeler Larry O’Brien, en l’honneur de l’ancien commissaire de la NBA qui a exercé de 1975 à 1984.

24 carats d'or

O’Brien était un homme politique américain et restera comme celui qui a permis la fusion avec l'American Basketball Association. Il a également grandement aidé dans l’explosion des droits de diffusions et des retransmissions télévisées aux Etats-Unis.

Ce trophée de 13.500 dollars a été conçu par le joaillier Tiffany and Co. Il mesure 61cm de hauteur, pèse 7 kilos et est composé d’argent et de vermeil avec une superposition de 24 carats d’or.

A noter que la franchise NBA qui le remporte voit son nom inscrit dessus.

Pour la petite anecdote, ce sont les Boston Celtics qui sont les premiers vainqueurs du trophée renommé en 1984, après une victoire dans les Finales contre les Los Angeles Lakers.