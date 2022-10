Ballon d’or 2022 : la paire de crampons spéciale que va porter Karim Benzema

Après avoir remporté le Ballon d’or 2022, Karim Benzema devrait jouer, ce mercredi à Elche ou ce week-end contre le FC Séville, avec une paire de crampons conçue avec des motifs dorés pour célébrer son sacre.

C’est déjà l’heure de retrouver les terrains. Deux jours après avoir remporté le Ballon d’or 2022 au Théâtre du Châtelet, Karim Benzema va reprendre le chemin de la compétition avec le Real Madrid. Et pour l’occasion, l’attaquant français devrait jouer avec une paire de crampons spécialement créée par Adidas pour célébrer son sacre.

Ces chaussures, de couleur blanche, ont été conçues avec des motifs dorés et une partie de la semelle en or, en référence au précieux trophée remporté par le capitaine madrilène. Malheureusement pour les amateurs et les fans du joueurs, ces crampons ne seront pas disponibles à l'achat.

Adidas a spécialement conçu une paire de crampons pour Karim Benzema après son sacre au Ballon d’Or. pic.twitter.com/9qOAAR5DF6 — Actu Foot (@ActuFoot_) October 18, 2022

Karim Benzema devrait porter cette paire soit ce mercredi lors du déplacement du champion d’Espagne sur la pelouse d’Elche en Liga, soit ce week-end lors de la réception du FC Séville à Santiago-Bernabeu.

En marge de cette rencontre à domicile face aux Sévillans, Karim Benzema devrait présenter son Ballon d’or aux supporters des Merengue. Et alors qu’il est devenu le 8e joueur du club à décrocher cette distinction, la soirée promet d'être riche en émotions et en hommages.