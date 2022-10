Football : quand Karim Benzema apparaît avec son doigt blessé et sans son bandage

A l’occasion de son sacre au Ballon d’or, lundi soir, Karim Benzema est apparu sur la scène du Théâtre du Châtelet sans son bandage qu’il porte à chaque match, laissant entrevoir son doigt blessé.

L’image n’est pas passée inaperçue. Karim Benzema est monté, lundi soir, sur la scène du Théâtre du Châtelet pour recevoir le Ballon d’or des mains de Zinedine Zidane sans le bandage qu’il porte à chaque match, que ce soit avec le Real Madrid et l’équipe de France. L’attaquant français a ainsi laissé entrevoir son petit doigt blessé depuis bientôt quatre ans.

The finger behind the bandage pic.twitter.com/o7zaGv8LEW — 433 (@433) October 18, 2022

L’ancien lyonnais a été victime d’une fracture de l’auriculaire, le 13 janvier 2019, lors d’un match avec le club madrilène contre le Bétis Séville. Durant la rencontre, il est entré en collision avec Marc Bartra et mal retombé sur la pelouse. Et sous la violence du choc avec le défenseur espagnol, il a eu le petit doigt tordu et fracturé.

A l’époque une intervention chirurgicale avait été évoquée, mais elle n’a finalement pas eu lieu car le Real Madrid ne souhaitait pas se priver de ses services. Lui-même refuse de se faire opérer car cela le tiendrait éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

Si aujourd’hui, Karim Benzema est rétabli de cette fracture, il en porte encore les stigmates avec la présence d’une grosse bosse sur son doigt, qui est également toujours déformé. C’est pour cette raison qu’il porte à chaque match un important bandage, qui recouvre en grande partie sa main avec une attelle pour maintenir son auriculaire meurtri. Des examens effectués il y a quelques mois aux Etats-Unis ont toutefois révélé que les os fracturés se consolident de travers.

Si cela ne semble pas le gêner pour jouer, au regard de ses performances à chacune de ses sorties, il pourrait être contraint de passer par la case opération. Reste à savoir si ce sera avant ou après la fin sa carrière.