Diagonale des Fous : tout savoir sur le vainqueur Beñat Marmissole

En remportant ce vendredi 21 octobre la Diagonale des Fous 2022, Beñat Marmissole est définitivement entré au panthéon des plus grands ultra-traileurs français.

Il avait confié à CNEWS à la fin du mois d'août venir sur la Diagonale des Fous avec humilité et détermination. Fidèle à ses principes, le Basque Beñat Marmissole s'est adjugé le plus difficile des ultra-trails disputés en France, avec l'Ultra-Trail du Mont-Blanc. Ce vendredi, il a fini par dominer son compagnon de route le Suisse Jean-Philippe Tschumi avec qui il a mené une large partie de la course.

Âgé de 41 ans, Marmissole, ouvrier dans l'industrie aéronautique de profession, a compilé les prestations majuscules tout au long de l'année (6e sur l'UTMB, victoire sur la 6000D et Restonica Trail en Corse). «En arrivant sur la ligne d'arrivée de l'UTMB, j'étais certes fatigué mais j'avais la conviction que mon corps était capable d'encaisser encore plus d'efforts», nous confiait-il à l'époque. De quoi attester de sa forme éclatante du moment.

Initialement adepte du sky running (de l'ultra-trail en plus technique et plus exigeant), il a intégré sa première équipe il y a seulement un an. C'est Laurent Ardito, manager du team Asics, qui l’a repéré l’an dernier après sa 3e place décrochée... à la Diagonale des Fous. En un temps record, l'apport et le soutien de l'équipement japonais a permis à Marmissole de passer dans une autre dimension.

Avant de s'imposer cette année à la Réunion, Beñat Marmissole nous avait confié vouloir se frotter au Tor des Géants (330 km, 24.000 de dénivelé positif), une version double de la Diagonale des Fous. Rendez-vous est pris.