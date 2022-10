Ballon d’or 2022 : Karim Benzema plébiscité, zéro pointé pour Cristiano Ronaldo… voici le détail des points attribués

Organisateur du Ballon d’or, France Football a dévoilé, ce samedi, le détail des votes de cette 66e édition, qui a vu le sacre unanime de Karim Benzema, alors que Cristiano Ronaldo n’a pas reçu la moindre voix.

Un véritable plébiscite. Karim Benzema a remporté, lundi soir, au Théâtre du Châtelet le 66e Ballon d’or de l’histoire. Et son sacre ne souffre d’aucune contestation. L’attaquant français a été placé en 1ère position par 89 des 93 journalistes du jury et ainsi récolté 549 points sur les 558 possibles. Seuls l’Egypte et les Pays-Bas ont placé Mohamed Salah en tête, alors que Sadio Mané est arrivé en première position au Sénégal tout comme Kevin de Bruyne en Slovénie.

Karim Benzema a très largement devancé Sadio Mané, qui a totalisé 193 points, et Kevin de Bruyne, sur la 3e marche du podium avec 175 points. De son côté, Kylian Mbappé, qui a fini en 6e position derrière Robert Lewandowski (4e) et Mohamed Salah (5e), s’est vu attribuer 85 points, étant notamment numéro 2 en Palestine, au Ghana, au Paraguay et au Canada.

En revanche, tout comme Christopher Nkunku, Phil Foden, Harry Kane ou encore Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo n’a pas récolté le moindre point. Le quintuple lauréat a pris seul la 20e place grâce à son nombre de nominations au Ballon d’or comparativement à ses concurrents.

Le détail des points

1. Karim Benzema (Real Madrid) : 549 points



2. Sadio Mané (Liverpool/Bayern Munich) : 193 points



3. Kevin De Bruyne (Manchester City) : 175 points



4. Robert Lewandowski (Bayern Munich/FC Barcelone) : 170 points



5. Mohamed Salah (Liverpool) : 116 points



6. Kylian Mbappé (PSG) : 85 points



7. Thibaut Courtois (Real Madrid) : 82 points



8. Vinicius Jr (Real Madrid) : 61 points



9. Luka Modric (Real Madrid) : 20 points



10. Erling Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City) : 18 points



11. Heung-min Son (Tottenham) : 5 points



12. Riyad Mahrez (Manchester City) : 4 points



13. Sébastien Haller (Ajax Amsterdam/Borussia Dortmund) : 2 points



14. Rafael Leao (AC Milan) : 2 points



14. Fabinho (Liverpool) : 1 point



16. Virgil van Dijk (Liverpool) : 1 point



17. Casemiro (Real Madrid/Manchester United) : 1 point



17. Dusan Vlahovic (Fiorentina/Juventus Turin) : 1 point



17. Luis Diaz (Porto/Liverpool) : 1 point



20. Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United) : 0 point



21. Harry Kane (Tottenham) : 0 point



22. Bernardo Silva (Manchester City) : 0 point



22. Trent Alexander-Arnold (Liverpool) : 0 point



22. Phil Foden (Manchester City) : 0 point



25. Darwin Nunez (Benfica/Liverpool) : 0 point



25. Christopher Nkunku (RB Leipzig) : 0 point



25. Joao Cancelo (Manchester City) : 0 point



25. Antonio Rüdiger (Chelsea/Real Madrid) : 0 point



25. Mike Maignan (AC Milan) : 0 point



25. Joshua Kimmich (Bayern Munich) : 0 point