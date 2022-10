Mondial féminin de rugby : la France sera opposée à l'Italie en quarts

Le XV de France féminin affrontera l'Italie en quart de finale du Mondial de rugby, samedi 29 octobre en Nouvelle-Zélande, à Whangarei.

Une étape de plus à franchir pour les Bleues. Samedi prochain, le XV de France féminin sera opposé aux Italiennes lors du quart de finale du Mondial 2022, organisé en Nouvelle-Zélande.

Ainsi, les filles de Thomas Darracq devront battre le XV Italien à 16h30 (5h30 pour Paris) à Whangarei (Nord) pour espérer se qualifier en demi-finales.

Cette année, les joueuses françaises et italiennes se sont affrontées à trois reprises, avec deux victoires pour les Bleues. La première lors du Tournoi des six nations (39-6) et la seconde lors des matchs de préparation à la Coupe du Monde (21-0). Lors de ces mêmes matchs, elles se sont ensuite inclinées 26 à 19.

Sur Twitter, France Rugby s'est immédiatement félicité de ce tirage, dans un message tantôt en italien, tantôt en français.

Rendez-vous samedi prochain contre l'Italie pour un quart de finale de Coupe du Monde #RWC2021 #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/hhblx4871z — France Rugby (@FranceRugby) October 23, 2022

«Andiamo ! Rendez-vous samedi prochain contre l'Italie pour un quart de finale de Coupe du Monde», peut-on lire avec la photo du tirage complet des quarts de finale.

Si les Françaises se qualifient face à l'Italie, elles devraient affronter soit la Nouvelle-Zélande, soit le pays de Galles, qui se retrouveront dans le deuxième quart de finale de la même partie de tableau.

De l'autre côté, l'Angleterre affrontera l'Australie et le Canada sera opposé aux Etats-Unis.