Affaire Paul Pogba : le joueur aurait envisagé d’arrêter sa carrière après sa séquestration

Après sa séquestration dans un appartement en mars dernier, Paul Pogba aurait envisagé de mettre un terme à sa carrière, comme l’aurait indiqué l’un de ses amis d’enfance au cours de sa garde à vue.

Paul Pogba a bien failli tout plaquer. Dans la foulée de sa séquestration en mars dernier par des hommes lourdement armés, à l’origine de l’affaire de tentatives d’extorsion de fonds de plusieurs millions d’euros, l’international tricolore aurait envisagé de mettre un terme à sa carrière. Relâché après plusieurs heures passées dans un appartement, il serait ressorti traumatisé par ce qu’il venait de vivre, selon l’un de ses amis d’enfance. Ce dernier, qui avait retrouvé le champion du monde 2018 quelques heures plus tard dans un hôtel, a expliqué aux enquêteurs que l’ancien mancunien était en larmes et terriblement inquiet pour sa femme et ses enfants.

«Il a du mal à parler et après il me dit qu’ils s’étaient fait braquer, lui et mon petit frère, par des mecs cagoulés avec des armes. Que ces mecs-là lui disent avoir assuré sa protection pendant treize ans et que maintenant il doit payer et là, ils lui ont demandé 13 millions d’euros. Paul m’a dit à ce moment-là : ‘Comment tu veux que je lui donne cette somme, j’ai plus envie de jouer au foot, j’ai envie de disparaître’. Paul pleurait. Je lui ai dit de se calmer. Il a appelé je ne sais pas qui. Il avait peur pour ses enfants, sa femme, sa famille», aurait déclaré durant sa garde à vue l’ami d’enfance du joueur, dans des propos rapportés par le JDD.

Dans cette affaire, qui a éclaté il y a bientôt deux mois, son frère aîné Mathias, qui a posté de nombreuses vidéos à charge contre Paul Pogba, a été mis en examen et placé en détention provisoire, tout comme quatre autres suspects âgés de 27 à 36 ans, pour extorsion avec arme, enlèvement ou séquestration en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs.

De son côté, Paul Pogba a finalement remonté la pente et n’a pas raccroché les crampons. Opéré du genou droit début septembre, il vient même de reprendre l’entraînement avec la Juventus Turin, qu’il a rejoint cet été, et s’apprête à reprendre la compétition à moins d’un mois de la Coupe du monde au Qatar. De quoi lui mettre un peu de baume au cœur en ces temps si tourmentés.