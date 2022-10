Football : le nouveau message controversé d’Iker Casillas sur Twitter

L’ancien gardien espagnol Iker Casillas a été l’auteur d’un nouveau message controversé posté, dans la nuit de mardi à mercredi, sur son compte Twitter.

Iker Casillas fait encore parler de lui. L’ancien gardien espagnol a posté, dans la nuit de mardi à mercredi, un nouveau message controversé sur son compte Twitter. «J’ai hâte de me tirer une balle sept fois dans les testicules», a-t-il écrit. Et cette publication a vite fait le tour du réseau social, notamment en Espagne, en étant «likée» plus de 170.000 fois, alors que l’ancien portier du Real Madrid est resté silencieux sur sa signification.

“Qué ganas de pegarme siete tiros en los testiculos” — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 26, 2022

Au début du mois, Iker Casillas avait fait scandale avec un tweet annonçant sa prétendue homosexualité. «J’espère que vous me respectez : je suis gay», avait-il posté. Quelques heures plus tard, il avait effacé son tweet. Il avait prétexté un piratage, tout en faisant ses excuses envers ses followers et la communauté LGBT.

Mais la presse espagnole avait assuré que le compte d’Iker Casillas n’avait pas été piraté et que son message était destiné à la presse espagnole qui lui prêterait une liaison avec l’actrice Alejandra Onieva. Cette nouvelle sortie a-t-elle un lien avec ces rumeurs ?