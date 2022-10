Football : le supporter espagnol qui se rendait à la Coupe du monde à pied serait détenu en prison en Iran

Disparu depuis le début du mois, le supporter espagnol, qui s’était lancé le défi de se rendre à pied au Qatar pour assister à la Coupe du monde de football, serait détenu dans une prison en Iran, selon une chaîne iranienne.

Sa famille n’a plus de nouvelles de lui depuis le début du mois. Parti à pied d’Espagne en janvier dernier pour rejoindre le Qatar, dans le but d’assister à la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre), l’Espagnol Santiago Sanchez a mystérieusement disparu, alors qu’il s’apprêtait à franchir la frontière entre le Kurdistan et l’Iran. Depuis le 1er octobre, il n’a donné aucun signe de vie.

Et pour cause, il serait détenu dans une prison en Iran. Selon une chaîne de télévision iranienne, le fan espagnol aurait été arrêté avec son traducteur à Saqqez, une ville frontalière du Kurdistan, avant d'être emmené à la prison de Téhéran, capitale de l'Iran. De quoi renforcer l'inquiètude de sa famille en raison de la situation actuelle dans le pays.

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، سانتیاگو سانچز، هوادار #فوتبال اهل اسپانیا، که از سه هفته پیش و پس از ورود به ایران ناپدید شده بود، در شهر سقز و بر سر مزار #مهسا_امینی بازداشت شده. گفته می‌شود او به همراه مترجمش بازداشت و پس از آن، به تهران منتقل شده است. pic.twitter.com/feFtA5zyAk — ایران اینترنشنال ورزشی (@iranintlsport) October 25, 2022

Au total, Santiago Sanchez devait parcourir 11.000 kilomètres pour arriver à destination après avoir notamment traversé la France, l’Italie, l’Albanie, la Grèce ou encore la Turquie. Et il ne lui restait plus qu’à prendre un bateau pour traverser le golfe Persique et rejoindre le Qatar.

Dans sa dernière publication sur son compte Instagram, où il relate l’ensemble de son aventure depuis son départ à ses 32.000 abonnés, ce supporter du Real Madrid, âgé de 40 ans, avait indiqué être près de l’Iran et avait posté des photos en compagnie d’enfants et de familles qui l’avaient accueilli. L’ambassade d’Espagne et le ministère des Affaires étrangères avaient été avertis de sa disparition et mettaient tout en oeuvre pour tenter de le retrouver le plus rapidement possible.

Ce n’était pas la première fois que cet ancien militaire se lançait dans ce genre d’aventures pour sa passion qu’est le football. En 2019, il s’était rendu en Arabie Saoudite à vélo pour assister à la Supercoupe d’Espagne à Djeddah entre le Real Madrid et l’Atlético Madrid. A son arrivée, Santiago Sanchez avait été notamment accueilli par plusieurs joueurs comme Sergio Ramos, Luka Modric ou encore Dani Carvajal.