«Il attend l’équipe de France» : les révélations de Thierry Henry sur l’avenir de Zinédine Zidane

Interrogé sur la possibilité de voir Zinédine Zidane à la tête de la Juventus Turin, Thierry Henry pense que l’ancien numéro 10 attend que le poste de sélectionneur de l’équipe de France soit libre pour reprendre du service.

Quelle sera la prochaine équipe entraînée par Zinédine Zidane ? Thierry Henry a sa petite idée. Alors que l’ancien numéro 10 des Bleus avait été annoncé cet été au PSG et que son nom revient du côté de la Juventus Turin en cas de départ de Massimiliano Allegri, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France voit son ancien coéquipier chez les Bleus prendre en main la destinée des Bleus.

«Il ne va pas là-bas (à la Juventus, ndlr), je pense qu’il attend l’équipe nationale», a-t-il déclaré sur CBS Sports. Thierry Henry estime que «Zizou» n’aurait aucun intérêt à diriger un autre club après avoir notamment remporté trois Ligue des champions avec le Real Madrid. «Vous avez gagné trois Ligue des champions avec le Real Madrid, pourquoi vous embêter à gérer d’autres clubs alors que vous pouvez avoir l’équipe nationale», a-t-il ajouté.

Interrogé sur son avenir, en début de semaine, lors de la présentation de sa nouvelle statue au musée Grévin, Zinédine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, était resté, comme à son habitude, énigmatique. «Est-ce que le costume d’entraîneur me manque ? Non, je ne suis pas loin. On attend, on attend un petit peu. Bientôt, bientôt», avait-il déclaré.

Son futur pourrait se décanter à l’issue de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Le contrat de Didier Deschamps à la tête des Bleus s’achèvera en effet à l’issue de Mondial. Et son avenir devrait en grande partie être conditionné au parcours de l’équipe de France dans l’Émirat. Et celui de Zinédine Zidane aussi par la même occasion…