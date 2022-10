PSG : l’incroyable record de Sergio Ramos avec le club parisien

Arrivé au PSG à l’été 2021, le défenseur espagnol Sergio Ramos n’a jamais connu la moindre défaite en 30 matchs avec le club de la capitale toutes compétitions confondues.

Le nouveau porte-bonheur du PSG ? Sergio Ramos, qui a rejoint le club de la capitale à l’été 2021, n’a toujours pas connu le goût de la défaite sous le maillot parisien. Avec la victoire arrachée, samedi, contre Troyes en championnat (4-3), le défenseur espagnol a aligné un 30e match sans connaître le moindre revers toutes compétitions confondues avec le champion de France en titre. Un nouveau record dans l’histoire du PSG.

30 - Sergio Ramos has become the first PSG player to remain unbeaten in his first 30 games with Paris in all competitions, overtaking Rai (29). Boss. #PSGESTAC pic.twitter.com/OA6puLdiOq

— OptaJean (@OptaJean) October 29, 2022