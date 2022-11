Formule 1 : une course de suspension pour Pierre Gasly ?

À nouveau pénalisé, dimanche, au Grand Prix du Mexique, Pierre Gasly, qui compte dix points de pénalité sur sa super-licence de pilote de Formule 1, pourrait bientôt écoper d’un Grand Prix de suspension.

Une saison à oublier pour Pierre Gasly. Au volant de son Alpha Tauri, le pilote français a connu un nouveau Grand Prix compliqué, dimanche, au Mexique, avec une 11e place à l’arrivée. Et sa course a été marquée par une lutte avec Lance Stroll que les commissaires ont jugé illicite, pour avoir forcé le Canadien à sortir des limites de la piste. Au terme de leur enquête, ils ont infligé cinq secondes de pénalité au Tricolore, mais également un point de pénalité à l’issue Grand Prix.

Avec cette sanction, Pierre Gasly compte désormais dix points de pénalité sur sa super-licence de pilote de Formule 1 sur les douze derniers mois. Et il n’est plus qu’à deux points d’écoper d’un Grand Prix de suspension. Le natif de Rouen va donc devoir se montrer irréprochable lors des deux dernières courses de la saison au Brésil (13 novembre) et à Abu Dhabi (20 novembre).

Mais également sur les premières courses de la saison prochaine, qu’il disputera avec l'écurie Alpine. Pierre Gasly ne verra pas son compteur de points de pénalité diminuer avant le… 23 mai 2023. Il sait donc ce qui lui reste à faire pour ne pas céder son volant, le temps d’un Grand Prix, et devenir le premier pilote à être puni de la sorte depuis l’introduction de ce système.