«Road to Monza» : Julien Fébreau prend le volant d'une F1 dans la nouvelle série digitale de myCANAL

La voix incontournable de la Formule 1 sur Canal+, Julien Fébreau, a eu l’opportunité de conduire l'Alpine victorieuse en Hongrie en 2021. Découvrez les coulisses de ce défi grâce à «Road to Monza», une minisérie documentaire disponible dès ce samedi 5 novembre, à 9h, sur MyCANAL.

Qui ne rêverait pas de prendre les commandes d’une monoplace de Formule 1 de 1.000 chevaux ? Encore plus, lorsqu’il s’agit de l’Alpine qui a remporté le Grand Prix de Hongrie, le 1er août 2021, aux mains du Français Esteban Ocon.

C’est le défi qu’a relevé le journaliste sportif Julien Fébreau, commentateur officiel de la Formule 1 sur Canal + depuis 2013, après avoir accepté cette opportunité unique. Une expérience à suivre via la minisérie documentaire «Road to Monza» en 3 épisodes, qui est disponible à partir de ce samedi 5 novembre, dès 9h sur MyCANAL.

ALERTE F1





Très heureux de vous annoncer la sortie de ROAD TO MONZA !





Le 1er des 3 épisodes de cette Minisérie Documentaire sera disponible dès DEMAIN MATIN 9h sur @myCANAL !





Prêt(e)s à embarquer dans mon aventure au volant de l'AlpineF1 de 2021 ? #RDVau1erVirage pic.twitter.com/edPrAaQjq4 — Julien FEBREAU (@Julien_FEBREAU) November 4, 2022

Maîtriser une monoplace de Formule 1 n’est pas donné à tout le monde. Avant de pouvoir piloter l’Alpine, le jounaliste de 39 ans a dû suivre un processus d’adaptation strict et valider plusieurs tests obligatoires.

Dans la minisérie, le spectateur plonge au cœur de l’écurie tricolore avec des acteurs de la discipline, durant les séances d’entraînement, puis la journée finale de roulage sur le mythique circuit de Monza en Italie, qui a vu la victoire d'un autre Français, Pierre Gasly, en 2020.

Commentateur mais aussi pilote

À travers cette nouvelle série digitale «Road to Monza», on embarque dans les coulisses du rêve de Julien Fébreau. Grâce à des caméras embarquées, les sensations et les émotions se dévoilent.

S'il a commenté de nombreux Grand Prix, assisté aux plus grands moments de la discipline ces dernières années, nous a fait vibrer avec son célèbre «Accélère, accélère», cette fois-ci, Julien Fébreau nous fait découvrir la discipline d'une toute autre manière.

Il avait de très bonnes bases pour réussir sa mission. Car, en plus d’être commentateur, Julien Fébreau est aussi pilote, notamment sur le Trophée Andros, ou bien en Championnat de France de Rallycross. Allez, on lui donne rendez-vous au premier virage.

«Road to Monza», disponible sur MyCANAL, ce samedi 5 novembre à partir de 9h.