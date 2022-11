Tennis : Caroline Garcia remporte le Masters WTA

La Française Caroline Garcia a remporté le Masters WTA ce lundi 7 novembre, en battant en finale la Biélorusse Aryna Sabalenka 7-6 (4), 6-4, à Fort Worth, au Texas (Etats-Unis).

Elle entre dans l'histoire. Caroline Garcia, 6e joueuse mondiale, est devenue cette nuit la deuxième Française à remporter le Masters WTA, dix-sept ans après Amélie Mauresmo. La Lyonnaise de 29 ans s'est imposée en finale 7-6 (7/4), 6-4 face à la Biélorusse Aryna Sabalenka.

«Je voudrais remercier mon équipe, mais aussi partager ce trophée avec toutes les personnes qui m'ont accompagnée toutes ces années. Je ne garde que des choses positives de ces expériences qui ont fait de moi une meilleure joueuse et une meilleure personne», a-t-elle lancé après sa victoire.

Flying high @CaroGarcia completes her dream week with a 7-6(4), 6-4 victory over Sabalenka.#WTAFinals pic.twitter.com/pMTRtG6b8G

