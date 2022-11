Ligue 1 : voici les principales dates de la saison 2023-2024

A l’issue de son conseil d’administration, qui s’est réuni ce mercredi, la Ligue de football professionnel a adopté le calendrier de Ligue 1 pour la saison 2023-2024. Voici les principales dates.

La prochaine saison de Ligue 1 prend déjà forme. A l’issue du conseil d’administration, qui s’est réuni ce mercredi, la Ligue de football professionnel a adopté le calendrier de la saison 2023-2024. Marquée par le retour à 18 clubs, elle commencera le week-end du 12 et 13 août. La 17e journée, dernière des matchs aller, sera la seule programmée en semaine et se jouera le mercredi 20 décembre. Elle marquera le début de la trêve hivernale.

La saison reprendra le week-end du 13 et 14 janvier 2024, avec la 18e journée. Cette saison de Ligue 1 s’achèvera quatre mois plus tard, et plus précisément le samedi 18 mai à l’issue de la 34e journée. Le match aller des barrages d’accession, entre le 16e de Ligue 1 et le vainqueur des play-offs de Ligue 2, se jouera le jeudi 30 mai, et le match retour aura lieu le dimanche 2 juin.

Le calendrier au complet sera publié, ce jeudi, après son adoption définitive par le Comité Exécutif de la Fédération française de football.

Les principales dates

1ère journée : week-end du 12 et 13 août



17e journée : mercredi 20 décembre



18e journée : week-end du 13 et 14 janvier



34e journée : samedi 18 mai



Barrages d’accession : jeudi 30 mai et dimanche 2 juin