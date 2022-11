Ligue 1 : Bruno Irles mis à pied par Troyes

L'entraîneur Bruno Irles a été mis à pied à titre conservatoire, ce mardi, par le club de football de Troyes, qui occupe la 13e place du classement de Ligue 1 après 14 journées.

La valse des entraîneurs continue en Ligue 1. Bruno Irles a été mis à pied, ce mardi, par Troyes seulement dix mois après son arrivée. Agé de 47 ans, le technicien avait été nommé en janvier dernier à la place de Laurent Batlles, mais il n’a pas convaincu et les résultats n’ont pas été ceux attendus.

Après avoir terminé à la 15e place la saison dernière, l’Estac occupe le 13e rang après 14 journées avec seulement trois points d’avance sur la zone de relégation et n’a plus gagné depuis le 18 septembre dernier à Clermont (1-3).

Depuis, le club de l’Aube a enchaîné deux défaites (à Nice et Paris) et quatre matchs nuls, dont le dernier concédé, vendredi, à domicile dans le derby face à Auxerre (1-1). «L’intérim sera assuré cette semaine et jusqu'à nouvel ordre par Claude Robin (adjoint de Bruno Irles, ndlr)», a indiqué l’Estac.

Depuis le début de la saison, Bruno Irles est déjà le sixième entraîneur du championnat à être remercié après Peter Bosz (Lyon), Jean-Marc Furlan (Auxerre), Michel Der Zakarian (Brest), Oscar Garcia (Reims) et Olivier Dall'Oglio (Montpellier).