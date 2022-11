Route du Rhum 2022 : quand le vainqueur va-t-il arriver ?

Le vainqueur de la 12e édition de la Route du Rhum, dont le départ a été donné le mercredi 9 novembre, est attendu entre mardi soir et mercredi en fin de matinée, à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).

La dernière ligne droite. Les concurrents à la victoire se rapprochent de l’arrivée de la 12e édition de la Route du Rhum. Dans cet emballement final, Charles Caudrelier, légèrement en tête sur son Gitana, et François Gabart, sur son trimaran SVR Lazartique, sont actuellement à la lutte pour inscrire leur nom au palmarès de la célèbre course transatlantique en solitaire à la voile. Et le vainqueur est attendu à Pointe-à-Pitre, où l’arrivée sera jugée, mardi soir et mercredi fin de matinée.

Si les estimations de la direction de course sont respectées, le grand gagnant devrait battre le record établi il y a quatre ans par Francis Joyon. Il avait bouclé l’épreuve en 7 jours, 14 heures et 21 minutes. Mais les skippers, qui devront effectuer un tour de la Guadeloupe, vont devoir éviter les pièges de l’arrivée et lutter notamment contre la fatigue après une semaine de course.

Après avoir touché les premiers alizés, qui vont propulser les participants jusqu’à l’arrivée, le combat promet d’être intense jusqu’au bout entre Charles Caudrelier et François Gabart. Mais ils devront également se méfier de Thomas Coville, qui n’a pas encore dit son dernier mot.