France-Australie (4-1) : les Bleus lancent parfaitement leur Coupe du monde, Olivier Giroud dans l'histoire

L'équipe de France, championne du monde en titre, a réussi ses débuts dans cette Coupe du monde 2022 en s'imposant face à l'Australie (4-1), ce mardi soir, grâce notamment à un doublé d'Olivier Giroud, désormais co-meilleur buteur de l'histoire des Bleus.

Les Tricolores n'ont pas failli. Sous pression pour leur entrée en lice après une préparation tronquée par de nombreux forfaits pour blessures, dont celle de Karim Benzema, l'équipe de France s'est imposée pour son premier match de Coupe du monde contre l'Australie (4-1), ce mardi soir, au stade Al Janoub de Doha (Qatar).

Et pourtant, on a bien commencé à avoir peur et a doucement pensé à cette fameuse malédiction du champion en titre après seulement 9 minutes de jeu lorsque les Australiens ont ouvert le score par Craig Goodwin et que Lucas Hernandez se soit blessé sur cette occasion. Le latéral a alors été remplacé par son frère Théo et il y a eu un long moment de flottement dans les rangs tricolores. De quoi imaginer le pire. Surtout que quelques heures plus tôt, l’Argentine, l’un des favoris, avait été surpris par l’Arabie saoudite à la surprise.

L'égal de Thierry Henry

Mais c’est bien mal connaître la détermination des hommes de Didier Deschamps - qui est devenu le premier sélectionneur tricolore à remporter 10 succès - qui se sont remobilisés pour renverser les Socceroos. C’est Adrien Rabiot qui s'est mué en chef de bande, pour remettre les Tricolores dans le sens du jeu. Il a d'abord repris victorieusement de la tête un centre de Théo Hernandez (27e). Cinq minutes plus tard, le milieu de terrain de la Juventus a servi Olivier Giroud, devenu le Français le plus âgé à disputer un Mondial, dans la surface (32e).

En seconde période, Mbappé a donné de l’air aux Bleus en inscrivant un but de la tête sur un centre de Dembélé (3-1, 68e). Puis l’attaquant du PSG a offert le quatrième but tricolore à Giroud, synonyme de 51e sous le maillot frappé du coq.

De quoi recevoir les applaudissements de ses coéquipiers pour égaler le record absolu de buts en équipe de France, détenu depuis 2009 par Thierry Henry.

«Ce qu'il faut améliorer ? L'entame entière du match, si on veut être perfectible... Il faut mieux rentrer dans le match, a réagi Olivier Giroud. On s'est fait un peu peur mais on a vite réagi après. On a su revenir au score et enchaîner, même si on aurait pu mettre plus de buts, on s'est bien trouvés, on a été efficaces, tout n'est pas parfait, c'est très bien pour la dynamique et la confiance d'avoir renversé la vapeur. Il faudra apprendre de ces petites erreurs.»

Avec ce succès, Didier Deschamps va pouvoir préparer la suite avec plus de sérénité. Les Bleus affronteront, samedi (16h), le Danemark, l’autre favori du groupe, qui a toutefois été accroché par la Tunisie (0-0), plus tôt dans la journée. En cas de victoire contre les Danois, les Bleus seraient directement qualifiés pour les huitièmes de finale.

«Même si on a été refroidis au départ, on a fait tout ce qu'il fallait après. En deuxième mi-temps, on aurait pu avoir un score encore plus large, mais on a mis beaucoup de bonnes choses, a réagi Didier Deschamps. Certainement que l'Australie a laissé un peu de physique sur la première mi-temps. Je n'enlève pas le mérite à mes joueurs, bien au contraire.»

