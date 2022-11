Coupe du monde 2022 : la composition probable de l’équipe de France contre la Tunisie

Alors que l’équipe de France a déjà assuré sa qualification pour les 8es de finale de la Coupe du monde, Didier Deschamps, comme à son habitude, devrait procéder à plusieurs changements pour le match, mercredi, face à la Tunisie.

Didier Deschamps a prévenu. Pour le dernier match dans le groupe D, ce mercredi, contre la Tunisie, le sélectionneur tricolore ne souhaite pas prendre de risque et a prévu de procéder à plusieurs changements au sein de son onze de départ, alors que l’équipe de France est déjà qualifiée pour les 8es de finale de la Coupe du monde et quasiment assurée de terminer à la 1ère place de sa poule.

Une demi-douzaine de changements est ainsi attendue avec notamment Steve Mandanda qui devrait prendre place dans le but tricolore à la place d’Hugo Lloris, qui devra attendre le 8e de finale avant d’égaler le record de sélections de Lilian Thuram (142). En défense, Dayot Upamecano devrait laisser sa place dans l’axe à Ibrahima Konaté, titulaire contre l’Australie et entré en jeu face au Danemark, ou à William Saliba. Raphaël Varane devrait lui être à nouveau aligner, pour retrouver du rythme après son retour de blessure, alors que Benjamin Pavard pourrait retrouver le côté droit et qu’Eduardo Camavinga pourrait être titularisé sur le côté gauche.

Le milieu de terrain devrait lui être complétement renouvelé avec Youssouf Fofana et Mattéo Guendouzi, fortement pressentis pour suppléer Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot. Sur le plan offensif, Kingsley Coman est attendu à droite. Pour le reste, Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Kylian Mbappé, déjà auteur de trois buts dans ce Mondial, devraient enchaîner. Sans toutefois jouer l’intégralité de la rencontre.

La composition probable de l’équipe de France

Mandanda

Pavard, Varane, Konaté (ou Saliba), Camavinga

Fofana, Guendouzi

Griezmann

Coman, Giroud, Mbappé

