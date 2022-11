Coupe du monde 2022 : remis de sa blessure, Karim Benzema peut-il retrouver l’équipe de France ?

Touché avant le début de la Coupe du monde et forfait avec l’équipe de France pour la compétition, Karim Benzema serait sur le point de reprendre l’entraînement, d'après certains médias espagnols. Et s’il est suffisamment remis, il aurait la possibilité, selon le règlement de la Fifa, de retrouver les Bleus au Qatar.

Et si Karim Benzema faisait son retour en équipe de France avant la fin de la Coupe du monde ? Si cela paraissait impossible il y a dix jours et l’annonce de son forfait, en raison d’une lésion au quadriceps de la jambe gauche, la possibilité existe. D’après plusieurs médias espagnols, l’attaquant tricolore pourrait retrouver le chemin de l’entraînement d’ici à la fin de la semaine avec le Real Madrid, qui doit reprendre ce jeudi 1er décembre. Et selon le règlement de la Fifa, il peut tout à fait retrouver les Bleus et participer à la fin du Mondial.

El RMadrid vuelve al trabajo el jueves día 1.



Benzema está prácticamente recuperado y la idea es que desde el jueves pueda entrenar con el resto. — Carlos Rodríguez (@carlitosonda) November 28, 2022

Le Ballon d’or 2022 est en effet toujours officiellement inscrit sur la liste des joueurs tricolores, puisque Didier Deschamps avait fait le choix de ne pas le remplacer. Mais la décision d’éventuellement le faire revenir revient à la Fédération française de football, et bien évidemment au sélectionneur des champions du monde en titre. Il pourrait d’ailleurs être interrogé à ce sujet, ce mardi, en conférence de presse à la veille du match face à la Tunisie (mercredi à 16h).

Et même s’il ne revenait pas en équipe de France d’ici à la fin de la Coupe du monde, Karim Benzema serait considéré comme champion du monde si les Tricolores étaient à nouveau sacrés le 18 décembre prochain. La Fifa a en effet prévu de remettre 26 médailles à la FFF en cas de titre, correspondant au nombre de joueurs retenus par Didier Deschamps. Dont Karim Benzema fait donc toujours partie.

Téléchargez le calendrier complet des matchs ICI