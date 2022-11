Coupe du monde 2022 : pourquoi les remplaçants sont-ils appelés les «coiffeurs» ?

Avec le billet pour les 8es de finale déjà en poche, Didier Deschamps devrait faire tourner son équipe pour le match, ce mercredi, face à la Tunisie et faire jouer les «remplaçants», souvent appelés les «coiffeurs».

L’heure des «coiffeurs» ? Avant son dernier match de groupe, ce mercredi (16h), contre la Tunisie, l’équipe de France a déjà en poche son billet pour les 8es de finale de la Coupe du monde. Et si les Bleus doivent encore assurer la 1ère place de leur groupe, Didier Deschamps devrait faire tourner son équipe pour laisser certains joueurs souffler un peu, en vue de la suite de la compétition, et donner du temps de jeu à plusieurs «remplaçants».

Des «remplaçants» qui sont souvent appelés les «coiffeurs» dans les grandes compétitions. L’origine de cette expression n’est pas formellement connue, mais il existe plusieurs hypothèses. La première est la plus ancienne et remontrait à la Coupe du monde 1958 en Suède. A cette époque, l’équipe de France, qui avait fini à la 3e place, n’avait utilisé que 15 de ses 22 joueurs pendant la compétition et les sept joueurs qui n’ont pas joué auraient occupé une partie de leur temps à coiffer et couper les cheveux des autres joueurs.

Selon la 2e hypothèse, cette expression serait attribuée à Luis Fernandez. Lors de la Coupe du monde 1986 au Mexique, l’ancien milieu de terrain aurait déclaré que les remplaçants ne risquaient pas de se décoiffer comme ils ne jouaient pas. Enfin la dernière hypothèse serait plus littéraire. En effet, les remplaçants seraient qualifiés de «coiffeurs» car ils souhaiteraient tout simplement «coiffer» les titulaires, à savoir leur piquer leur place sur le terrain.

