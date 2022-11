Coupe du monde 2022 : voici le nouvel «hymne» de l’équipe de France (vidéo)

Tout à leur joie après leur victoire, samedi, contre le Danemark (2-1), les Bleus ont fêté leur qualification pour les 8es de finale de la Coupe du monde avec la chanson de Gala «Freed From Desire», appelée à être leur nouvel hymne pendant la compétition.

Le groupe vit bien. Et même très bien. L’équipe de France a remporté ses deux premiers matchs de cette Coupe du monde 2022 et elle est même la première équipe à avoir décroché sa qualification pour les 8es de finale. Une qualification que les Bleus n’ont pas manqué de fêter dans les vestiaires du Stade 974 à l’issue du succès, samedi, face au Danemark (2-1). Et ils l’ont célébrée avec la chanson de Gala «Freed From Desire».

La joie des Bleus dans le vestiaire après la victoire face au Danemark (2-1) et la qualification pour les 8es de finale ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/7OG2vwqAjO — Equipe de France (@equipedefrance) November 27, 2022

Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir l’ensemble des joueurs se déchaîner et reprendre en chœur le refrain de ce très célèbre tube des années 1990, qui semble être amené à devenir le nouvel «hymne» des champions du monde en titre, après notamment le «I Will Survive» de 1998. Surtout s’ils vont loin dans la compétition. La musique pourrait en tout cas faire son retour dans le vestiaire tricolore en cas de nouveau succès, ce mercredi (16h), face à la Tunisie.

L’artiste italienne, qui a vu ces images, s’est montrée très heureuse de ce choix musical. «Les joueurs de l’équipe de France qui célèbrent sur ma chanson ‘Freed From Desire’, cela a une place particulière dans mon cœur en raison de l’amour toujours témoigné pour mon morceau et pour moi en tant qu’artiste !», a écrit Gala sur les réseaux sociaux. Et ce n’est peut-être pas fini. Les supporters français espèrent désormais que son tube escortera les Bleus jusqu’au 18 décembre prochain, date de la finale de cette Coupe du monde.

