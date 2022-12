Coupe du monde 2022 : le Maroc et la Croatie qualifiés pour les 8es de finale, la Belgique éliminée

Grâce à sa victoire face au Canada (2-1), ce jeudi, le Maroc a décroché son billet pour les 8es de finale de la Coupe du monde 2022, tout comme la Croatie après son nul contre la Belgique (0-0). Demi-finalistes du dernier Mondial, les Belges sont eux éliminés.

C’est un exploit historique pour le Maroc. Pour la première fois depuis 1986 et seulement la 2e fois de son histoire, la sélection marocaine va disputer les 8es de finale d’une Coupe du monde. Et la performance est d’autant plus retentissante pour les Lions de l’Atlas qu’ils terminent à la 1ère place de leur groupe, après leur victoire, ce jeudi, face au Canada (2-1), devant la Croatie, vice-champion du monde en titre, et la Belgique, demi-finaliste et troisième du dernier Mondial en Russie.

2 - C'est la 2e fois que 2 équipes africaines passent la phase de groupes de la Coupe du Monde, le Sénégal et le Maroc succédant au Nigeria et l'Algérie (2014).





Le Maroc est d'ailleurs la 1re équipe africaine à finir en tête de son groupe depuis le Nigeria en 1998. Duo. pic.twitter.com/lqioPmdNM5 — OptaJean (@OptaJean) December 1, 2022

Le Maroc est d'ailleurs la première équipe africaine à finir en tête de sa poule depuis le Nigeria en 1998. Et les hommes de Walid Regragui se sont également offerts le luxe d’avoir achevé cette phase de groupes invaincus après son match nul face aux Croates et ses victoires contre les Belges (2-0) et donc les Canadiens avec des buts d’Hakim Ziyech (4e) et Youssef En-Nesyri (23e).

De bon augure pour la suite de la compétition pour des Marocains, qui attendent désormais leur futur adversaire qui se trouve dans le groupe E. Et ils pourraient trouver sur leur route l’Espagne, le Japon, le Costa Rica ou l’Allemagne. Des Allemands qui les avait éliminés lors de leur unique 8e de finale il y a 36 ans au Mexique.

De son côté, la Croatie sera encore au rendez-vous des 8es de finales. Les coéquipiers de Luka Modric ont résisté aux assauts de la Belgique pour valider leur billet et poursuivre l’aventure (0-0). Et ils ont été héroïques pour assurer le match nul suffisant à leur qualification et éliminant du même coup la bande à Kevin De Bruyne.

Les Diables Rouges devaient s’imposer pour s’éviter une déconvenue. Mais ils ont buté sur la défense croate et même l’entrée de Romelu Lukaku à la pause n’y a rien changé. Une énorme désillusion pour la Belgique et sa génération dorée (Courtois, Hazard, De Bruyne, Lukaku) qui a laissé passer une nouvelle chance de remporter un premier titre majeur et qui rentre plus tôt prévu à la maison.