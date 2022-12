Coupe du monde 2022 : classement Fifa, dotations… Ce que changerait la modification du résultat entre la France et la Tunisie

Alors que la FFF a déposé une réclamation auprès de la Fifa pour faire changer le score du match entre la France et la Tunisie (0-1), la modification du résultat pourrait avoir plusieurs conséquences.

La fin de match entre la France et la Tunisie n’a pas fini de faire parler. Au lendemain de la défaite des Bleus, mercredi, lors de son dernier match de la phase de groupes face aux Tunisiens (0-1), la Fédération française de football a officiellement déposé une réclamation auprès de la Fifa pour faire changer le score du match. La FFF conteste le but refusé à Antoine Griezmann dans les arrêts de jeu, en raison d’un supposé hors-jeu de l’attaquant tricolore, remettant en cause l’usage de la Var.

L’arbitre néo-zélandais de la rencontre Matthew Conger a en effet, dans un premier temps, validé ce but avant de donner le coup d’envoi puis de siffler la fin du match. Mais il a ensuite été appelé par l’arbitrage-vidéo pour consulter les images et a finalement annulé le but tricolore. Mais il n’aurait pas dû puisque le jeu avait repris.

C’est désormais à la Fifa de trancher et sa décision pourrait avoir des conséquences. Pas sur le classement final du groupe D, car la France conserverait la 1ère place avec 7 points, au lieu de 6, et la Tunisie resterait à la 3e place, et donc éliminée, mais avec deux points contre quatre actuellement. Un changement de résultat n’aurait également aucune conséquence concernant la dotation versée à l’équipe de France. La qualification pour les 8es de finale rapporte 13 millions d’euros, peu importe le classement et le nombre de victoires, selon les barèmes de la Fifa.

En revanche, la modification du score aurait un impact sur le classement Fifa. Au pied du podium avant cette Coupe du monde, l’équipe de France perdrait 38 points si la défaite contre les «Aigles de Carthage» était validée et rétrograderait d'une place pour se retrouver au 5e rang. En cas de match nul, les Bleus conserveraient la 4e place de ce classement utilisé pour désigner les têtes de série de plusieurs compétitions internationales.

Un match nul aurait aussi des conséquences sur le plan des statistiques. A commencer pour Antoine Griezmann, qui compterait 43 buts sous le maillot bleu et qui ne serait plus qu’à huit longueurs d’Olivier Giroud et Thierry Henry (51 buts). De leur côté, les Bleus conserveraient leur invincibilité en phase de groupes de Coupe du monde, eux qui n’ont plus perdu en poules depuis la Coupe du monde 2010 contre l’Afrique du Sud (2-1).

A la tête des Tricolores depuis 2010, Didier Deschamps resterait lui invaincu lors des matchs de groupes pour n'avoir perdu aucun match en poules que ce soit à la Coupe du monde 2014 et 2018, ainsi qu’à l’Euro 2016 et 2021. Mais s’il ferait les affaires de l’équipe de France, un match nul priverait la Tunisie d’un succès historique face aux Bleus, elle qui n’avait jusqu’à maintenant jamais battu la France lors de leurs quatre précédentes confrontations.