Coupe du monde 2022 : la Corée du Sud qualifiée, l’Uruguay et le Ghana éliminés

Les huitièmes de finale se précisent. Grâce à sa victoire contre le Portugal (2-1) et la victoire de l’Uruguay face au Ghana (2-0), la Corée du sud s'est qualifiée pour la suite de la compétition.

Le Portugal aurait pu faire un sans-faute en s'imposant contre la Corée du Sud, mais c’était sans compter sur un but sud-coréen dans les dernières minutes de la rencontre (2-1). L’Uruguay, malgré la victoire contre le Ghana (2-0), est éliminé, tout comme son adversaire du jour.

Contre la Corée du Sud, Fernando Santos a fait tourner son effectif. Et malgré une très bonne entrée en matière de la part des Portugais avec un but dès la 3e minute de jeu signé Ricardo Horta, les champions d’Europe 2016 ne sont pas parvenus à réaliser le sans-faute.

La Corée du Sud a provoqué une première frayeur avec un but de Jin-Su Kim à la 17e, finalement signalé hors-jeu par l’arbitre.

Par la suite, les débats se sont équilibrés malgré une légère domination portugaise. Mais à la 27e minute, Young-gwon Kim a ouvert le score et a donc égalisé avec le Portugal.

Dans les dernières minutes du match, à la 90e+1, Hee-chan Hwang a finalement offert la victoire à la Corée du Sud de Paulo Bento sur une magnifique percée d'Heug-min Son, la star de l'équipe.

Déjà qualifié, le Portugal n’avait besoin que d’un match nul pour maintenir sa première place dans le groupe H. Malgré la défaite, les Portugais occupent toujours cette première place grâce à la victoire de l’Uruguay et affronteront le deuxième du groupe G. Quant à la Corée du Sud, elle jouera le premier du groupe G en huitièmes.

L’Uruguay victorieux mais éliminé

Quelle désillusion pour le Ghana. Deuxième du groupe H, l’équipe africaine était qualifiée avant le début de ces deux matchs et pouvait rejoindre le Maroc et le Sénégal en huitièmes.

Mais face à l’Uruguay, il y a comme une malédiction. Les Uruguayens se sont imposés 2 à 0 mais sont eux aussi éliminés suite à la victoire sud-coréenne.

Dernière du groupe, la Celeste a tout donné pour tenter de se qualifier, sans succès.

Le Ghana a eu une première opportunité avec un penalty donné par l’arbitre après une faute de Rochet sur Kudus.

Mais comme en 2010, le Ghana a raté son penalty, tiré par André Ayew.

Face au danger que représentait le Ghana, l’Uruguay s’est démené pour marquer. À la 26e minute de jeu, Giorgian De Arrascaeta a marqué et a permis aux Uruguayens de respirer un peu.

À ce moment-là du match, la Celeste était alors qualifiée pour les huitièmes de finale.

Encore un peu plus 6 minutes plus tard lorsque le milieu de Flamengo a doublé la mise et fait rêver les supporters uruguayens.

Lors de la seconde période, ni le Ghana ni l’Uruguay n’ont réussi à concrétiser leurs occasions et rentrent donc tous deux à la maison.